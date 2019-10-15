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第十屆總統文化獎論壇19、20日登場　「台灣地表最強里長」來了！

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▲▼總統文化獎論壇。（圖／中華文化總會提供）

▲總統文化獎論壇。（圖／中華文化總會提供）

記者袁茵／台北報導

由中華文化總會主辦的「總統文化獎」今年邁入第十屆，將於10月19日、10月20日舉辦為期2天的「Next 20 Festival－想像下一個二十年的台灣文化」論壇，10月20日上午的主題為「從土地長出的果實」，探討台灣社區營造的過去與未來。

本屆在地希望獎得主、人稱「地表最強里長」的方荷生，將攜手前一屆在地希望獎得主信義房屋「社區一家」計畫的代表人，也是信義房屋策略長周莊雲，共同討論「城市造反與社區再造」，和大家分享他們是如何成為台灣社區營造的典範。

▲▼總統文化獎論壇。（圖／中華文化總會提供）

成功打造今年屏東台灣燈會的靈魂人物，同時也是屏東縣傳播暨國際事務處處長黃建嘉，則要和2019年台灣文博會總策展人劉真蓉對談「策展地方：節慶的創新演繹」，看台灣燈會如何從每年例行的活動，成為凝聚屏東人的盛事，更吸引全台灣人爭相前往朝聖；而文博會雖然在台北舉辦，但因為結合各地的文創能量，跨地跨域合作，讓所有異鄉人都能在文博會現場找到熟悉的家鄉風景。

甘樂文創志業執行長林竣丞，則與創造台南正興街活力、台南「正興幫」的發起人高耀威一同討論「青年創生行動新想像」，看青年的力量如何翻轉社區的想像，為地方注入新的能量。

▲▼總統文化獎論壇。（圖／中華文化總會提供）

文總表示，短短2個小時的論壇，內容十分精實，在人與人逐漸疏離的現代，有一群人正設法透過社區再造、地方創生，來喚醒大眾對家鄉、對土地的認同感，關注相關議題的民眾可以報名此論壇，相信能得到不少收穫。

【活動報名連結請點此】

●日期：10／20（日）上午：從土地長出的果實
●時間：10：00－12：00

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