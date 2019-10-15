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再爆用Siri監聽　蘋果澄清：資料不會售予任何人

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▲蘋果被爆用Siri竊聽用戶對話。（圖／達志影像／美聯社）

▲Siri是一款人工智慧助理軟體，使用者可以藉由它與手機對話互動，完成搜尋資料、設定鬧鈴等服務。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

針對此次Siri竊聽事件，蘋果聲明「我們聽到了用戶對於錄音的擔憂，立即對於我們的做法和政策進行徹底的審查，並決議要對Siri的設定進行更改」。蘋果隨後提出3大方向解決爭議，包括發布系統更新，加入多項 Siri 功能設定、不讓蘋果存取音訊樣本，以及刪除 Siri 與聽寫的歷史紀錄。

蘋果提出的3大方向，首先，在預設的情況下，不再保留用戶與Siri對話的錄音檔；再者，用戶能決定是否讓Siri學習提問的音訊樣本，以改善服務，選擇參加的用戶能隨時退出；最後，當用戶選擇參加後，只有蘋果內部員工可以聆聽用戶與Siri互動的錄音檔，且內部團隊會刪除任何被判定是意外觸發的錄音內容。蘋果也表示:「我們一直致力於將用戶放在一切的中心點，包括保護隱私，感謝用戶對Siri的熱情並推動我們不斷改進」。

此次爭議開端是蘋果委外承包商向外媒爆料，當他們在評估與改善Siri的服務時，可以聽到Siri所錄下的用戶對話紀錄，每人每天可聽取高達上千則。蘋果向來強調重視用戶隱私保護，卻接連爆出侵害使用者隱私行為，為此蘋果特地發布聲明澄清，對於Siri記錄下的資料，只做為改善用戶的體驗與服務，不會用於個人的行銷行為，更不會售予任何人。

▼ 蘋果在隱私政策對於Siri與聽寫功能進行說明。（圖／翻攝蘋果官方網站

▼ 蘋果在隱私政策對於Siri與聽寫功能進行說明。（圖／翻攝蘋果官方網站）

蘋果在發布的最新作業系統IOS13.2 beta 2中，加入刪除 Siri 與聽寫記錄選項，當更新完成後，會自動跳出是否允許蘋果存取用戶和 Siri 語音互動的音訊樣本，以改善服務，用戶也能在IOS的【設定】→【隱私權】→【分析】當中進行設定。此外同樣在【設定】→【Siri 與搜尋】當中，可以刪除Siri與聽寫的歷史紀錄。適用範圍包括iPhone、iPad，以及與 iPhone 連結的 Apple Watch、HomePod。

 

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