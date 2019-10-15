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川普搬走「恐怖份子絆腳石」　庫德族1世紀狂被利用…800聖戰士家人趁機溜

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▲▼庫德族民兵、敘利亞民主力量（SDF）戰士。（資料照／達志影像／美聯社）

▲庫德族民兵、敘利亞民主力量（SDF）戰士。（資料照／達志影像／美聯社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

中東地區局勢混亂，日前美國總統川普一句「撤兵」，導致敘利亞狀況更加混亂，專家認為，川普所做的決定，無疑是替恐怖份子打開一條重生的道路，讓庫德族人陷入仇恨的深淵，然而冤冤相報何時了？已經沒有人可以預測。

敘利亞局勢渾沌，可以推到1920年的色維爾條約（Treaty of Sevres）割讓部分安納托利亞（Anatolia）給庫德族人自治，但1923年的洛桑條約（Treaty of Lausanne）取代色維爾條約，協約國放棄讓土耳其庫德人自治的訴求。這2條約可以說是陷庫德族於不義，因為發源自美索不達米亞地區原住民的他們，最後被迫在各自的活躍點，如今的土耳其東南部、敘利亞東北部、伊拉克北部、伊朗西北部、亞美尼亞西南部，各自奮戰。

庫德族除了爭取自治之外，也因為活動區域涵蓋這些國家的糧倉、油田，以及宗教衝突，所以頻頻遭到利用，即便貴為中東第4大民族，文化、語言也都相當獨特，卻遲遲無法成為一個國家。過去庫德族民組主義團體多次與強權國家結盟，但這些國家得到短期的利益後，卻對庫德族背信忘義，從信任到失落、承諾到背信，一世紀後的他們已經沒有信任感可言。

▲▼土耳其,敘利亞,庫德族,伊斯蘭國。（圖／達志影像／美聯社）

▲敘利亞局勢隨著美軍撤退更加動盪。

如今川普下令撤軍，讓土耳其討伐幼發拉底河東岸的庫德族戰士鋪路，而過去這些戰士曾和美軍一起並肩作戰攻打伊斯蘭國（IS），再一次受到背叛。庫德族在敘利亞佔領區，除了有穀倉外，還有油田，如今也因為美國撤兵，大家開始覬覦。庫德族如今轉向與阿塞德政權結盟，安卡拉也出兵，此番動盪讓敘利亞民主力量俘虜的數以千計伊斯蘭國戰士可能在新衝突的混亂中逃亡或獲釋，而使伊斯蘭國死灰復燃的疑慮，據悉1000名俘虜中，約有800人已經逃離。

戰爭研究所聲明：「美國撤軍決定已使全球聖戰士得到鼓舞，伊斯蘭國東山再起現在已是不爭事實，聖戰士前路上的石頭已搬開，孤狼攻擊也好，從暗處浮出的沒沒無聞團體也罷，聖戰活動將會激增。全球反恐戰爭重新開打。」

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