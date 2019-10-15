台妹羞露黑森林！一條線「23年前早爆紅」　她破尺度一穿...名人淪陷了

▲台女遊菲律賓太暴露。（圖／翻攝自臉書Winston Rabe Pagaura）

網搜小組／劉維榛報導

一名20多歲台籍女子到長灘島度假，「一條線」比基尼引發台菲兩國暴動！由於那片謎樣的黑森林實在引人遐想，台女最後遭到菲警開罰2500比索（約新台幣1478元）。對此，不少網友也好奇「一條線」性感款式從何來？原來早在23年前就爆紅。

長灘島上，海天一線的絕美景色，一名台籍長髮妹在此地爆紅，上週五（11）菲律賓《詢問者報》指出，這名女子的白色兩件式比基尼幾乎遮不住私密部位，讓遊客看了好害羞。連警察局長貝倫（Jess Baylon）都看傻，直呼「這根本就是一條線。」

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不過，對於這款謎樣穿著，台女卻喊冤，這是一種自我展現，且覺得很舒適，她還告訴警方，自己在台灣常常這麼穿。不過，最後是被依禁止遊客拍攝和展示「淫穢」照片的規定，開罰2500比索（約新台幣1478元），且必須在出境前繳清。

至於這一套讓人看了心跳加速的「一條線」比基尼，也引發大批網友好奇心，有人在臉書《爆廢公社二館》尷尬笑問，「真的有女生敢穿嗎？我是很好奇這種比基尼，女生穿起來私密處會不會摩擦很不舒服？」對此，有人直言「不是露的多就性感啊，我覺得要這樣，何不乾脆貼胸貼就好」、「乳X太大的沒辦法穿」、「根本情趣內衣吧」、「很沒美感，在家穿可當情趣，在外頭穿就有礙觀瞻了」、「有穿跟沒穿一樣」。

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▲Micro Bikini任君挑選！（圖／翻攝亞馬遜網站）

事實上，「一條線」比基尼正確名稱為「微型比基尼（Micro Bikini）」，實際一搜亞馬遜（Amazon）網站，就可看到各式激情圖案，包括草莓款售價3.95美金（約新台幣121元）、鮮豔紅色則售價24.99美金（約新台幣764元），令人看了眼花撩亂。

▲香奈兒Micro Bikini性感度爆表！（圖／翻攝GARMENT Modern + Vintage）

若再追到1996年，一場香奈兒（CHANEL）春夏系列發表秀上，一名模特兒曾穿過微型比基尼，雙峰只用經典的雙C的Logo遮住，而執掌舞台的正是已故傳奇設計師老佛爺卡爾拉格斐（Karl Lagefeld），原來早在23年前就有如此前衛設計，裸露卻不粗俗，在當時一度掀起時尚界追捧，不少名人都搶穿。

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