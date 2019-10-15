影／北車發愛心便當！「數量不夠」遭街友阿姨台語飆罵　善心妹心碎：我錯了

記者張嘉晏／綜合報導

「每次私下做不同的公益都很快樂，唯獨這一次感覺我錯了。」一名曾經苦過的善心女子日前到北車發便當給街友，不料需要的人數超出她預期，導致便當數量不夠，無法人人都拿。沒想到隨後其中一名中年婦女卻開始飆罵她大小眼，無論她怎麼解釋都不聽，一番好意演變至此，也讓她心碎質疑自己。

▲街友示意圖，與本文提及人物無關。（圖／ETtoday資料照）

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一名女網友在臉書「爆怨公社」中分享自己發便當給街友止饑的經驗，她透露自己曾是無家可歸之人、也當過街友，所以很懂「有一餐沒一餐」的窘境，因此日子好過一點之後也都會默默幫助需要協助的人。

原PO表示，13日時，她在台北車站周圍巡看，排除掉有酒喝、有菸抽，以及身旁有食物飲料的街友們，她詢問到幾個真正餓肚子的街友，統計數量後就在附近買了便當，隨後就這樣拖著病體和另外2位好心粉絲一起去分送。

▲ 善心妹日前發便當給街友 。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO表示，有一位街友告訴她自己已經3天沒吃飯了，讓她特別印象深刻。不料他們開始發放時，不少街友都上前來搶，有的人還硬要2個，「這些搶的人並不是我預算內的，而且我很掛心其中6個一定要吃的。」

她表示，最後便當因為不夠沒辦法供應給現場所有人，其中有一位看起來身體蠻硬朗的中年婦女，竟指著她用台語大罵「妳就是大小目（大小眼）啦！別人有我沒有啦！」原PO趕緊表示不好意思，因為便當數量實在不夠，下次會再來另外2個出口發；然而對方卻仍沒有停止謾罵，下秒還有另一名街友加入開罵，無論怎麼解釋他們都不聽。

原PO事後表示，其實這次的事件讓她很難過，一直在想自己是不是錯了，「有些街友就想著不用工作天天睡車站，有得吃有得睡一天過一天，我能力有限，真的只想幫助真正的街友，每次私下做不同的公益都很快樂，唯獨這一次感覺我錯了......。」

▲網友打氣。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，不少網友們都安慰她已經有盡到心意了，「好人難當，問心無愧即可，別自責」、「辛苦了，妳的舉動很好，但這世界無論怎麼做都會有人說話」、「所以我做公益第一個優先就是找動物的，看盡太多人間險惡了」、「你的心是有愛的那就夠了，別想太多」、「那些罵你的人還很有力氣」。

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