切床伴大腿肉「爆香大蒜炒義大利麵」　食人魔20年拒說棄屍地…丟謎語惹瘋家屬！

▲震驚英國20年食人魔，如今還拒絕透露棄屍地點。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

英國達勒姆郡過去發生一起震驚全英國的命案，近日再度受到矚目，案發已經20年，死者茱莉（Julie Paterson）遭到分屍的四肢仍尚未找到，家屬為了復仇、破案無所不用其極，最終兇手哈克（David Harker）仍只願意透露謎語當作線索，而拒絕直接說出棄屍地點，讓茱莉的哥哥相當痛苦，至今仍活在陰影中。

根據英國《每日郵報》報導，茱莉當時有酗酒跟憂鬱症的狀況，每天生活萎靡，後來遇見了當時年僅24歲的哈克。兩人隨即陷入熱戀，直到案發當天，原本茱莉與父親說好要回家吃飯卻消失，家人報警不久，警犬就在一條安靜的巷弄中找到了一袋東西。警方打開袋子後，驚見是一個遭到分屍且腐爛的軀幹，隔天消息見報之後，茱莉的哥哥大衛（David Harker）就接到了認屍的電話。



而同天，曾與哈克在酒吧喝酒的朋友看到新聞，想起哈克曾說過自己殺了一名叫做茱莉的女子，發現並未酒後瘋言，於是報警。警方立即到哈克家將他逮捕、搜索，在灰暗的地下室找到了沾滿血跡的刀具，以及哈克在牆上寫下「我失去了生活意志，我無話可說」，也坦承自己確實殺害了茱莉，並將茱莉的大腿肉切下炒大蒜、肉塊，弄成義大利麵吃掉。

▲茱莉與大衛童年合影。

茱莉當時70歲的老奶奶被家人完全保密，也禁止看電視，因為這起分屍案太過殘忍，震驚全英國。茱莉時任男友艾倫（Alan Taylor）幾乎崩潰，過了8年後仍未走出陰霾，加上案情根本沒有進展，哈克持續不願透露剩下的棄屍地點，艾倫便想出「自己殺人就可以入獄接近哈克報仇」，於是殺害了好友莫里森（John Morrison），但入獄後計畫並沒有成功，3個月後艾倫便上吊自殺。

哈克至今在案發20年後，仍只留下一個謎語嘲笑茱莉的家庭，「我有銀行，但我沒有錢；我跌倒了，繼續前進；我有床但是不睡覺；我有嘴巴但不吃，我是什麼？你知道我在哪嗎？」這條謎語讓茱莉家人幾乎崩潰，甚至一度進到精神病院。如今大衛只希望，「若是哈克不願意說，我們也做不了什麼，只希望他將永遠不被釋放」。

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