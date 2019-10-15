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華倫對槓Facebook　投放「假廣告」竟審核通過：它們用金錢創造謊言！

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▲▼ 美國聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）。（圖／達志影像／美聯社）

▲華倫對槓臉書。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

隨著社群網路在人類生活中活躍度大增，不少人都會利用社群力量來導風向、改變民眾價值觀凝聚同溫層。2016年美國總統大選，臉書（Facebook）就曾因為「過度曝光政治類廣告」而遭到檢討。2020年美國總統民主黨參選人華倫（Elizabeth Warren）就砲轟，「臉書根本就是用金錢促進謊言」。

根據《CNN》報導，之前華倫提出分拆大型科技平台計畫，立刻引發臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）的反彈，在內部閉門會議上說道：「如果她當選的話，我們會有法律挑戰，但我敢打賭我們會贏，對我們來說只要有人想威脅攸關生存的東西，我們就會力抗到底」。

▲美政府試圖拆分臉書業務，但臉書執行長祖克柏表示無法接受，勢必反抗到底。（圖／路透）

▲臉書對於華倫的「廣告測試」感到嗤之以鼻。（圖／路透）

而華倫並非第一次直接性針對臉書，她日前提到社群媒體龍頭利用平台便利，傳播她與其他候選人的人假消息，使得華倫的團隊可能需要投放廣告來引起人們的注意，並且測試臉書是否有在審查廣告內容，但卻直接被「通過」。對此臉書也在推特上進行反擊，提到選民觀看何種消息，由他們自己決定，而不是刻意投放廣告來逼迫觀看或測試。

華倫則回應，臉書將自己與審查嚴格的廣播公司對比，只會顯得社群網站的審查漏洞更多。此外，更不能否認2016年總統大選，俄羅斯多次利用臉書來帶動美國政治風向。根據1927年美國《廣播法》中提到，廣播電視公司可以決定是否投放政治廣告，儘管必須要刊登聯邦候選人的廣告，但如政治行動委員會則不在此列，所以《CNN》可以自由選擇是否要刊登川普的其他廣告。

全國廣播電視協會前總顧問古德曼（Jack Goodman）提到，臉書很明顯就沒有受到廣播法的規範，而祖克柏與臉書可能已經認定川普將會連任，因此使用者的動態消息也可能受到調整。

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