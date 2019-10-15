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蘋果澄清用戶資料沒給騰訊　是用來標記惡意網站的安全功能

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▲蘋果和威斯康辛大學之間長達4年的專利訴訟，似乎告了一段落。（圖／路透）

▲蘋果宣稱是透過「Safari欺詐性網站警告」保護用戶隱私和數據。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合報導

蘋果日前被爆出Safari的「詐騙網站警告」功能，會將用戶資料傳送到騰訊伺服器，引起各界議論。蘋果趕緊出面澄清，用戶瀏覽網站的數據並沒有跟Google或騰訊分享，而是透過此功能保護用戶隱私和數據，用來標記已知惡意網站，提醒用戶注意的安全功能。

蘋果指出，是iPhone和iPad安全功能的一部分，若Safari用戶要前往的網站為惡意或不安全，該功能會在用戶下載之前發出警告。蘋果是依據已知存在問題的名單，來查核比對網址，其中，中國大陸的惡意名單由騰訊提供，而Google則負責包括美國在內的其他地區惡意網站名單。

先前，約翰霍普金斯大學密碼學家兼教授格林（Matthew Green）對於第三方查看用戶IP位置以及瀏覽哪些網頁表示擔憂，並說到「我們應該被告知這種變化，並可以此做出選擇」， 「用戶應在蘋果將此功能放入產品知道這些變更，才能指望千百萬客戶信任他們。」

蘋果在聲明中表示，用戶要造訪的網址永遠不會與騰訊及Google共享，而此功能在預設處於啟用狀態，但可以關閉。

科技媒體界大致認同蘋果的回應，能解答用戶對私隱的憂慮，有外媒指出，此事件本身僅為一個小型失誤，但正值蘋果捲入多件涉及中國的事件，才引起較大反響，蘋果應在私隱上採取更透明的姿態。

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