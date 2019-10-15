影／睡覺被蚊子咬！他臉部「狂腫5公分」濃汁流不停...醫歎：皮膚大面積壞死

記者蔡儀潔／綜合報導

被蚊蟲叮咬是很平常的事，但遼寧瀋陽一位67歲的胡姓男子卻差點送命。他一個多月前去海南度假，晚上睡覺時臉上被蚊子叮了一口，可能用手抓了幾下，結果不僅臉部發腫5公分、鼻子嘴巴都歪了，而且一隻眼睛無法睜開，送醫時臉部皮膚已大面積壞死。

▲男子臉腫了5公分 。（圖／看看新聞）

據《看看新聞》報導，胡男受訪稱，「叮完以後，半夜可能撓了，睡著了也不知道，結果就腫起來了，腫起來不太大，就倆眼睛腫，第3天這都鼓起來了，完了流膿淌水。」

胡男在海南的意願打了幾天點滴，病情非但沒好反而加重，他這才乘飛機回到瀋陽治療。北部戰區總醫院和平院區的醫生劉中波說，「一面眼睛已經睜不開了，鼻子是歪的嘴是歪的，臉腫的高度大約有5公分，並且探查局部（感染）已侵蝕到骨質。」

▲男子接受治療 。（圖／看看新聞）

由於感染嚴重且時間長，胡男的臉部皮膚大面積壞死，很容易引起敗血症和顱內感染，危及生命。隨後醫生給患者進行了清創、引流、負壓吸引的處理，從頭部取皮膚植到臉上，目前胡男臉部的創面已經癒合。

醫生提醒道，蚊蟲叮咬後，主要是臉部，由於臉部皮脂腺發達，非常容易感染，再加上撓了之後，夏天有出汗液，汗液裡有細菌，就容易加重感染，患者一旦出現傷口破潰感染，或發燒頭痛，應及時就醫。

▼ 醫生提醒傷口破潰感染應及時就醫 。（圖／看看新聞）