鈔票藏家中！他拿出一看「成白蟻食物」崩潰貼3哭臉　網笑翻：太會吃了

▲這些鈔票全被白蟻咬破！（圖／翻攝自Facebook／我們是馬來西亞人We are Malaysians）



實習記者曾筠淇／綜合報導

通常我們都會把辛苦賺來的錢存進銀行，除非是私房錢，總是在家裡東藏西藏就怕被發現。就有一名網友把大把鈔票藏在家裡，一陣子過後想要拿出來清點，沒想到這些錢全被白蟻咬得殘破不堪，讓他瞬間崩潰。

臉書粉專「我們是馬來西亞人 We are Malaysians」近日上傳一段影片，並以中、英文附文寫著「有錢一定要用，不要放在家裡，給白蟻吃掉了」。影片中有幾個男子蹲坐在地上整理鈔票，但這些鈔票全都破破爛爛，其中一個男子將黏住的殘破鈔票分開後，小心擺放在地上，就怕破得更誇張，不只如此，片中還有人將橘紅的、藍的、綠的、黃的、紫的各色鈔票全攤開，滿地都是，錢的上頭有著許多大小不一的破洞。

影片中可以聽到有人說「整疊鈔票都遭白蟻啃食」，說明了造成此景的原因。而從原PO附上3個哭哭表情的符號得知，在他翻出這疊破碎、不完整的鈔票後，肯定十分崩潰。

▲大把鈔票都成白蟻食物。（圖／翻攝自「我們是馬來西亞人 We are Malaysians」臉書）

不少網友看完影片後笑翻，「我可以幫你花掉這些錢」、「感覺損失慘重」、「這白蟻也太會吃了」、「白蟻也有讀書，很會吃『有價』美食」、「叫你把錢吃進肚裡卻不要，現在吃進白蟻肚啦」。也有網友安慰表示「可以去銀行換沒問題」、「通常號碼還在，或超過一定面積還在就可以換」、「別擔心！去銀行換」、「請不要放在家裡，可以放在我的銀行帳戶」。