伊朗油輪被炸兩大洞　羅哈尼：幕後黑手是「某政府」

▲伊朗油輪沙比地號（Sabiti）11日遭火箭攻擊。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗油輪沙比地號（Sabiti）11日遭火箭攻擊，導致船身嚴重受損、原油外洩流入紅海。伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）15日召開記者會公布油輪受損照片，並表示，此次襲擊是有政府在背後主導，「不是恐怖份子，也不是其他團體，而是某個政府充滿敵意的行為。」

羅哈尼指出，目前伊朗政府已經掌握攻擊的影片，「這次的攻擊不是恐怖份子、不是個人，也不是團體所為，而是一個政府所策劃的，這是一種充滿敵意和危險的行為。」不過羅哈尼也說，目前也還在調查幕後黑手，還未完全查明真相。

▲船身被炸出兩個大洞。（圖／路透）



伊朗國家油輪公司（NITC）表示，攻擊發生在沙烏地阿拉伯吉達（Jeddah ）港口外100公里處，郵輪的右舷被炸出2個洞，導致原油外洩流入紅海，所幸最後火勢迅速被撲滅，漏油量則降至最低，也未造成任何人員傷亡。沙烏地阿拉伯對此表示，他們沒有策畫任何攻擊，並強調他們有收到油輪的求救訊號，「不過在回應前，對方就已將對講機關閉。」

伊朗與沙烏地阿拉伯一直以來都勢不兩立，9月中沙國的原油設施遭到無人機攻擊，沙國堅稱是伊朗所為，伊朗則堅決否認。如今伊朗油輪在沙國外海被攻擊，兩國關係會有何發展，也成為各國關注的焦點。

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