傷口達4cm…19歲學生「割傷港警右頸」涉意圖謀殺　家中還搜出遺書

▲港警的頸部遭到示威者割傷。（圖／翻攝自香港電台視像新聞）

記者朱世凱／綜合報導

香港網友13日發起十八區商場「罷鷲」行動，不料最終爆發激烈警民衝突，導致多人受傷，當中也有數名員警掛彩，包含一名員警在處理一宗「刑事毀壞」案件期間，被人以利器從後方突襲「割頸」，造成右頸出現3至4公分的明顯傷口。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，已經以「意圖謀殺」罪拘捕傷人的19歲男子。據悉，警方在男子的家中搜到了遺書。

▼「罷鷲」行動造成多人受傷。（圖／路透）

綜合港媒報導，受傷警察的頸靜脈及神經線都被割斷，所幸無傷及動脈，目前情況穩定，正在聯合醫院深切治療部住院觀察中。李桂華表示，已經以「意圖謀殺」罪拘捕涉嫌割傷員警的人士，但最終會以「傷人」罪名還是「意圖謀殺」告上法庭，須與律政處商討。

他指出，兩個罪名的分別在於施襲時是否有意圖「取其性命」，要經調查才能確定，不過無論是意圖謀殺或傷人罪，在侵害人身條例第十七條，最高刑罰都是終身監禁。

▼「罷鷲」活動中，警方出動多名警力驅散示威者。（圖／路透）

李桂華又稱，網絡安全及科技罪案調查科一直有調查網路上有關襲警的言論，必要時會作出拘捕。港警表示，由於示威者行徑嚴重威脅警務人員安全，「以利器襲擊可以致命，警方必定全力追究。」

根據醫管局資料顯示，截至昨（14）日早上7點半，共有54男19女在集會中受傷送院，年齡介於14至73歲之間，分別送14間醫院救治。其中，5男1女情況嚴重、26男6女情況穩定、3男2女情況未知，20男10女已出院。

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