體重的8倍！8歲男童靠一支魚竿釣到314公斤虎鯊　打破22年世界紀錄

▲虎鯊是一種生活在海岸海域的大型鯊魚，沙虎鯊的外表兇猛，有強勁的游泳能力，除非受到挑釁，否則牠並不帶有攻擊性。非本文當事虎鯊。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

澳洲一名8歲男童，與父親搭船到雪梨南外海釣魚時，竟用15公斤的釣魚竿捕獲到了一隻重達692磅（約314公斤）的虎鯊，打破「最大鯊魚捕撈」的世界紀錄，讓眾人又驚又喜！

綜合外媒報導，8歲的傑登•米拉羅（Jayden Millauro）從2歲開始，就和爸爸到處釣魚。日前傑登和他的父親喬納森•米拉羅（Jonathan Millauro），偕同哈金港釣魚比賽俱樂部（Port Hacking Game Fishing Club）的一名成員，搭乘7.3公尺長的小船，到雪梨以南約160公尺處的新南威爾斯州（New South Wales）沿岸釣魚。

他們一行3人先將魚餌拋落海面，沒想到引來一隻體型巨大的虎鯊尾隨在船後。傑登表示，當時他「腎上腺素飆升」，感到非常緊張，儘管已有多年的釣魚經驗，不過仍擔心會有閃失，「我希望能夠捕到這條鯊魚，不想就此錯過。」

經過一番搏鬥後，傑登終於將虎鯊釣上船。等到他們返回Sylvania Marina碼頭時，才發現這隻虎鯊重達692磅（約314公斤），打破了世界紀錄，比1997年創下的紀錄還多了2公斤。

▲傑登與父親、友人及船長和虎鯊的合照。

8歲的傑登才40公斤重，但他卻只用了15公斤的釣魚竿捕撈這隻虎鯊，對他來說，在小小年紀就釣到這麼「重量級的大魚」，無非是一項創舉。

據了解，1997年的世界紀錄，是由希斯（Ian Hissey）所釣起的312公斤的一隻虎鯊，這項紀錄已維持22年，如今由8歲的傑登以「多出2公斤」打破紀錄。傑登父親強納森並未透露捕獲鯊魚的地點，不過他提到當天正下著雨，海浪非常洶湧，隨後就發現這條鯊魚尾隨在船後方。