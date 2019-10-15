自製「遙控炸彈」首現！距警車2公尺爆炸　港警：與全球恐攻雷同

▲香港13日爆發激烈的示威活動。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港多區近幾日都爆發激烈的示威活動，警務處副處長（行動）鄧炳強14日在例行記者會上指出，警方13日首次發現土製炸彈，出發點是想針對警員，形同「攞命」。此外，經爆炸品處理課經調查後證實，此炸彈是屬手機遙距控制，裝置與世界各地發生的恐怖襲擊事件雷同。

據《香港01》報導，爆炸品處理課警司李展超指出，彌敦道及快富街交界路中一個花槽13日8時左右發生一宗爆炸案件，爆炸發生在一輛警車旁，距離不足2公尺，炸彈擺放在金行與警車中間一個花槽；現場檢證所得，當時使用一個RCIED遙控土製炸彈裝置，利用手機遙控引爆，是一個自製裝置及自製高性能炸藥。

李展超強調，所有炸彈包括自製炸彈引爆時的威力及方向是無差別，任何人在現場包括警員、市民、記者及公眾人士都會受到傷害，「整個事件是使用爆炸品的升級行動，意圖只有一個，就是意圖殺死及嚴重傷害現場警員，而相關炸彈裝置非常危險，製造裝置也要有一定的知識及時間。」

▲示威者手段愈趨激烈。（圖／路透）

警方今年7月曾在荃灣搗破TATP（三過氧化三丙酮）工場，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華稱，會調查今次爆炸品的製作成份，也會調查案件與早前發現的相關案件是否有關聯，警方會嚴肅處理該類嚴重個案，「目前為止，相信目標是警務人員。」

此外，警察公共關係科署理總警司江永祥表示，由上週五至周日，共有201人被警方逮捕，包括146名男子及55名女子，年齡介乎14至62歲，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、藏有物品可作非法用途、刑事毀壞、縱火、身處非法集結時使用蒙面物品等。此外，他還指出，警方12日使用了2發橡膠彈、2發布袋彈，13日則使用8發催淚彈、8發橡膠彈、24發布袋彈、7發海綿彈。

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