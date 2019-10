用Uber叫艘船吧！奈及利亞推出「UberBOAT」　每趟只要台幣40元

▲奈及利亞UberBOAT。(圖/翻攝自Twitter/@pub_africa)



記者張方瑀/綜合報導

全球共享經濟正夯,Uber日前在奈及利亞第一大城拉哥斯(Lagos)推出全新的「UberBOAT」服務,希望能藉此擴大非洲的業務,將業務觸及那些想要避開「市區擁擠」的乘客。Uber表示,拉哥斯人口眾多,且交通非常壅塞,為了配合政府推廣水路的政策,提供乘客簡單且價格低廉的交通方式。

CNN報導指出,拉哥斯的人口約2300萬,加上是海港城市,商務往來頻繁,市區交通非常壅塞,根據調查,拉哥斯的通勤族每周平均有30小時被堵在路上。

州長Babajide Sanwo-Olu在聲明中指出,過去幾年政府一直致力於發展水路交通,希望能舒緩陸路的擁擠程度。Uber西非區總經理卡欣(Lola Kassim)表示,希望能藉由「UberBOAT」提供通勤族簡單且能負擔的交通方式。

▲UberBOAT每趟僅需台幣40元。(圖/翻攝自Twitter/@pub_africa)



Uber在11日宣布與Texas聯通渡輪公司、拉哥斯州水上交通局(LASWA)合作,從14日開始試營運「UberBOAT」服務,連續2周的工作日營運,單程費用為500奈拉(約台幣40元),每天4趟往返於拉哥斯東北部Ikorodu碼頭與Falomo Cowries碼頭之間。

奈及利亞並不是第一個推出UberBOAT服務的國家,2017年此服務就曾在土耳其伊斯坦堡、克羅埃西亞與邁阿密試行。

Hello Ashraff Welcome to #UberBOAT, our brand new product in Lagos! For the pilot phase, a single and popular route will be explored: IIkorodu – Falomo, learn more here https://t.co/CCGUKM5Ozu and see you there