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遊韓注意！　首爾地鐵工會預告：1至8號線明起3天擬大罷工

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▲▼南韓地鐵。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 管理首爾地鐵1至8號線的工會成員恐將展開罷工。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓首爾地鐵是全世界載客量第三大的鐵路系統，對觀光客來說也相當方便。但工會預告將展開罷工，近期欲前往旅遊的民眾應格外注意。管理首爾地鐵1至8號線的首爾交通公社工會14日在光化門政府中央廳舍前召開記者會宣布，若15日仍無法與行政安全部及首爾市政府達成共識，將依原定計畫，16至18日展開大罷工。

首爾地鐵2016年起採取「薪資高峰制度」（Wage Peak System），即在資深員工退休前幾年逐年減薪，但保障其能做到退休年齡，也能降低企業人力成本，提供空間給新進員工。工會14日指出，儘管施行此制度，業主以招聘新員工的經費不足為由，不斷蠶食老員工的人事費用，導致1至8號線就有超過100個地鐵站僅有2名員工負責，還有部分員工休假日也必須上班。

工會11日起開始按章工作（Work-to-rule）5天，與日前南韓鐵道工會的罷工撞期，雖造成首爾交通工會與南韓鐵道公社（KORAIL）共同管理的地鐵1號、3號及4號線列車誤點，但隨著南韓鐵道工會14日上午9時起復工，列車運行也恢復正常。首爾地鐵勞資雙方預計今天進行最後協商，若談判破裂，交通公社將啟動緊急運輸對策，盡量減少罷工為旅客帶來的不便。

據報導，工會人數共11000多人，約佔全體員工的的65%。根據工會說法，若依計畫展開罷工，平日1至4號線列車班次將降至平常的65.7%，假日則降至50%；5至8號線平日班次將降至78.1%，假日降至67.9%。

►出國注意！南韓鐵道工會展開3天罷工爭取加薪　遇列車停駛可全額退費

►勝過地鐵撿到3百萬的快感

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