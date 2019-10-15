路過夾娃娃機！他看中寶可夢鑰匙圈　一夾噴出「4隻透明小拳石」網笑瘋

▲原PO友人想夾寶可夢鑰匙圈。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

夾娃娃機近年興起，內容物挑戰台主的創意，也考驗玩家們的技術。一名女網友日前貼出一張朋友去夾娃娃的照片，只見機台放有精靈寶可夢鑰匙圈，讓人忍不住想帶隻皮卡丘或卡比獸回家。沒想到友人最後夾出4顆「透明小拳石」，讓網友笑噴，「皮卡丘都在對你笑了」、「看來每個人想要的都不一樣。」

這位女網友在臉書《爆廢公社》貼文，直呼一句「神人我朋友」，接著貼出一張照片，只見夾娃娃機底部先是鋪上粉色毛絨墊，接著再撒滿透明的小石頭，最後才放上主角們，也就是皮卡丘公仔和卡比獸公仔鑰匙圈。

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▲恭喜夾中4顆「透明小拳石」 XD（圖／翻攝自爆廢公社）

公仔鑰匙圈小小一隻的模樣相當可愛，夾來掛在包包上感覺剛剛好，於是原PO友人便投錢開始挑戰，沒想到最後夾出的，卻是公仔底下的透明小石頭，而且一夾就是4顆，讓網友紛紛笑噴，「請受小弟一拜」、「這個……難度更高了」、「這個難度更高耶！你朋友贏了」、「重點還消保，真的哭哭了。」

還有人忍不住開玩笑，「積滿20顆送一隻」、「集滿七顆召喚神龍你就能得到一隻了」、「妳這次跟他說要夾那個，他就會夾到卡比獸了」、「全部夾出來就可以夾皮卡丘跟卡比獸了，加油」、「這個有點神，求教學」、「一整個抓錯重點」、「一顆顆當克拉在夾的？」

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