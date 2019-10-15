供佛像畫像生二胎　河北「優秀共產黨員」遭撤職處分

▲佛像示意圖，與本文內容無關（圖／視覺中國CFP）

記者馬叔安／綜合報導

大陸河北石家莊中共黨員陳玉信，由於「在辦公樓上供奉佛像、畫像」以及「超計劃生育二胎」，涉嫌負有主要領導責任與違反大陸國家法律法規，去年遭到當地紀委撤銷黨內職務。根據相關報導，陳玉信曾被授予河北省「勞動模範」、「優秀共產黨員」、「創業功臣」、「全國五一勞動獎章」等榮譽稱號。

《澎湃新聞》報導，近日一份由石家莊市裕華區委槐底街道工委發布的《關於陳玉信黨紀處分情況的公告》在河北當地流傳，2018年3月至9月，中共石家莊市裕華區紀律檢查委員會對時任槐底社區黨委書記、河北懷特集團股份有限公司黨委書記陳玉信有關違紀違法問題進行了審查調查，並依紀作出了黨紀處分。

《公告》內容寫道，經組織審查認定，陳玉信違反政治紀律，其身為中共黨員、社區黨委書記、集團黨委書記，對槐底社區辦公樓上供奉佛像、畫像的行為負有主要領導責任；違反組織紀律，未經批准不執行上級黨組織「兩委」換屆選舉的要求，沒有進行居民代表和「兩委」換屆；違反大陸國家法律法規，超計劃生育二胎。

此外，《公告》提到，2018年9月17日，經石家莊市紀委審核批準，裕華區紀委常委會研究決定，「給予陳玉信同志撤銷黨內職務處分。」

公開資料顯示，陳玉信1957年5月出生於石家莊市槐底村，1984年加入中國共產黨，函授大專文化，曾擔任石家莊市裕華區槐底社區黨委書記，河北懷特集團黨委書記、董事長、總經理等職。

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