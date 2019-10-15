騰訊重新轉播NBA　陸外交部：體育交流「增進中美友好」

▲NBA上海賽，現場球迷擠爆場館。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

大陸影片平台騰訊日前宣佈停止轉播NBA賽事後，於近日重新復播。大陸外交部發言人耿爽14日對此表示，無論在中國，在美國，還是在世界其他地方，開展交流合作的一個重要前提就是要相互尊重。於此之前，《環球時報》總編輯胡錫進也呼籲，「愛國主義也要有在一些時候自我克制和管理的意識。」

當天在例行記者會上，有人提問，騰訊體育已經開始正常轉播NBA的季前賽，中國大陸政府是否支持這一行為？耿爽對此有何評論？

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

耿爽回應，一般不對個別企業的具體商業行為作評論，建議提問者去向有關企業了解具體情況，「我能告訴你的是，體育交流一直為增進中美友好、推進兩國關係發展發揮積極作用。」

稍早由於NBA火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）先前挺港的言論在大陸掀起風波，許多民眾與企業發起抵制，以5年15億美元拿下NBA網路轉播權的騰訊體育，也宣佈暫停或終止轉播與報導。不過有網友發現，騰訊體育開始復播NBA季前賽和例行賽，但休士頓火箭賽事依舊被排除在外。

▲NBA火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）。（圖／美聯社／達志影像）

於此之前，胡錫進11日在微博寫道，「昨晚NBA兩支球隊在上海比賽，現場觀眾坐滿了席位，說實話，老胡是願意看到這個場面的」。而且這個場面與中國公眾對莫雷言論的聲討，以及與人們對美國國會議員和輿論叫囂支持莫雷言論的厭惡，「在我們這個大社會里是不矛盾的。」

他同時呼籲，在處理對外摩擦時保持理性，愛國主義也要有在一些時候自我剋制和管理的意識，「我相信這也是很多愛國者的共同心聲。」

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