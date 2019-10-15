女友借50萬助男友出國讀書　甜拍裸照「安慰」慘變分手威脅

記者黃翊婷／綜合報導

新竹鍾姓女子在交往期間借給蘇姓男友50萬元，並自拍裸照讓在澳洲求學的男友「解愁」，沒想到2018年10月分手後，對方竟然拿裸照反過來威脅，還要求她立即與現任男友分手，否則就要把照片傳出去，「6點沒給我回應，我就直接傳給妳男友收藏」、「10點一到立馬傳」，讓她嚇得趕緊報案。新竹地院法官檢視兩人的對話內容，認定蘇男想以裸照逼迫鍾女復合，最後依恐嚇罪判他7月有期徒刑。

判決書中提到，兩人是在2016年1月間開始交往，直到2018年10月間才分手，這段期間內鍾女不僅資助蘇男到澳洲求學，還向他人借錢籌出50萬元，甚至自拍裸照給對方欣賞，沒想到分手大約3個月之後，她就接到恐嚇電話，內容為「如果妳不與現任男友分手，我就會把妳的裸照傳送給他人或分享出去」。

▲鍾女借錢讓蘇男前往澳洲讀書，沒想到卻被以裸照威脅。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

鍾女接受偵訊時表示，知道和自己通訊的人就是前男友蘇男，「因為只有他會這樣做，而且這些裸照只有他有而已，連我自己都沒有，因為拍完當下我用LINE傳給他，照片的部分我就自己刪除了」、「我能夠確定跟我通話的人是他，聲音我認得出來，我也有辦法辨識，主要是提到錢，我都沒有跟他拿，他為什麼要阻攔我的愛情，他沒有否認」。

而蘇男反駁，自己的確有收到過鍾女的裸照，但並未作出任何恐嚇行為，「我們分手之後就沒有聯絡過，她把我全部封鎖，而且我人在澳洲，沒有辦法打電話」。

▲蘇男不滿鍾女結交新男友。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

不過，新竹地院法官調閱恐嚇電話的對話錄音譯文一看，發現鍾女曾提及，「我跟你已經分手了！我跟你已經沒有任何關係，然後你欠我50幾萬的錢都沒有跟你討了，我也很努力地一直在上班、一直在還了，你為什麼要這樣一直來逼我？你為什麼現在又要拿我的裸照來威脅我？你知不知道我快被你逼瘋了！我的壓力真的很大，你知道嗎？」對方聽了卻只回答，「意思就是說他（女方現任男友）先幫你付了？」並未否認分手以及50萬元的金錢糾紛。

法官認為，從上述對話看來，打電話的男子顯然就是蘇男，應非巧合，他雖然是一名成年人，卻因為感情糾紛而拿出過往的裸照威脅，這麼做不僅摧毀鍾女對他的信任，也讓女方的身心受到傷害，加上他從頭到尾都矢口否認，最後依恐嚇罪判處7月有期徒刑。