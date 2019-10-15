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為期5天！解放軍空軍節17日登場　殲20、運20東北地區「首度展翅」

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▲迷彩塗裝殲-20在珠海航展中展示飛行技巧。（圖／CFP）

▲迷彩塗裝殲-20。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

大陸空軍新聞發言人申進科近日表示，慶祝解放軍空軍成立70周年的航空開放活動，將在本（10）月17日至21日於吉林長春舉行，屆時，空軍多型武器裝備將大規模、全系統亮相現場，殲-20、運-20等新型主力戰機也將同時展翅空軍航空開放活動。據悉，殲-20預計向外界進行雙機飛行展示，用6套動作表現戰機性能及飛行員高超技術。

綜合陸媒報導，航空開放活動為期5天，包含1天主題日和4天公眾日，共有空中展示、地面展示和配套活動三大部分。解放軍空軍參謀部張壽海指出，空中展示主要安排飛行／跳傘表演、作戰飛機性能展示、教練機教學展示和空降兵特戰分隊演示等；參加表演展示的飛機有10型35架，其中殲-20、殲-16、運-20等先進飛機將進行單機或雙機表演，空軍多支表演隊將共舞藍天。

▼解放軍運-20。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼大陸運-20。（圖／取自維基百科）

報導提到，這會是新一代隱身戰機殲-20和大型運輸機運-20首次在東北地區進行飛行展示。解放軍空軍參謀部董必達說，殲-20將向觀眾進行雙機飛行展示，共有6套動作，包含小角度上升轉彎、單機加力戰鬥轉彎、單機直線拉起斜翻滾等，觀眾將充分欣賞到戰機性能及飛行員操作技術。

另外，空軍八一飛行表演隊，紅鷹、天之翼兩支「學院派」飛行表演隊和藍鷹跳傘隊也將做精彩的空中表演；觀眾還可看到三代機的空中對抗演練，以及空降兵空中突擊分隊反恐營救行動展示，見證解放軍實戰化訓練成果。

報導最後指出，長春航空展的公眾觀展面積達到46萬平方公尺；除了空軍外，還有民用動力滑翔傘、三角翼表演等民用航空表演。地面展館還包括吉林航空館、中國民航通航館、航空工業館、航空文創館、實景沉浸式體驗網、通航室外區等7個展區。活動過程中也將舉辦中國長春通用航空發展大會、長春市通用航空產業發展招商對接會兩個會議論壇。

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