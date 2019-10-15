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老翁圍觀砂石車撞爛轎車　「爆血遺體面孔」驚覺眼熟…直接迴轉哭喊：兒子！

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▲▼老翁圍觀車禍，驚見慘死駕駛是親生兒。（圖／翻攝自bharian）

▲老翁圍觀車禍，驚見慘死駕駛是親生兒。（圖／翻攝自bharian下同）

記者陳亭伃／綜合報導

馬來西亞古來縣日前發生一起心碎的意外，一名務農的男子原本要從家中開車到田裡工作，沒想到在公路上車子意外失控，整台車直接恆進對向車道，跟迎面而來的砂石車對撞，男子的轎車當場變成廢鐵，當時男子的老父親剛好路過，迴轉停下圍觀這起車禍，卻發現車內的駕駛竟是自己的寶貝兒子。

綜合外媒報導，40歲的丘男14日從家裡出發，開車前往平時耕種的田地，行駛在公路一半時，突然失控衝進對向車道，跟煞車不及的砂石車直接對撞，丘男的車當場車頭全毀被甩到一旁。巨大的撞擊聲讓路過的用路人都停下車查看，這時70歲的老翁也跟著到損毀的轎車旁圍觀，卻發現橫躺在駕駛座的頭破血流的人越看越眼熟。

▲▼老翁圍觀車禍，驚見慘死駕駛是親生兒。（圖／翻攝自bharian）

▲失控的轎車車頭當場全毀。

老翁接著直接跑到出事車輛旁，這才發現兒子丘男就是死者，警消人員抵達後，立即進行搶救卻還是不治，而砂石車駕駛則沒有大礙。面對這樣的噩耗，丘男親友感到不可置信，尤其是老翁原本還以為「兒子早就到田裡工作」卻沒想到目擊了兒子車禍身亡的場面。

親友表示，丘男與太太與有一男二女，最大的孩子還在念國中，最近丘男更被診斷出有胰臟癌，前一天剛從吉隆坡接受化療完回家，如今卻因為車禍意外身亡，讓人心疼。此外，丘男生前還樂於交友、活躍於社團活動，更是家長會副主席，因此也讓孩子同學的家長們相當震驚。

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