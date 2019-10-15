蘇貞昌談外送員之死：勞動部別憂讒畏譏　企業應提早確定勞雇關係

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

針對國慶連假期間2起食物外送員死亡車禍，勞動部14日認定業者與外送員間為「僱傭關係」，並下令針對7大外送平台進行勞檢。行政院長蘇貞昌15日受訪時進一步說，政府部門不必憂讒畏譏，他已要求各部會合作，若企業員工多次違反交通規則，警察機關經大數據調查後，公司平時有無盡到要求員工遵守交通法令的責任，也要列為檢查項目。

國慶連假期間發生2名外送員發生嚴重車禍身亡事件，業者卻表示公司與外送員之間是「承攬關係」而非「僱傭關係」，因此沒加入勞保。對此，勞動部14日火速認定業者與外送員間為「僱傭關係」，將依勞基法對業者開罰，最高可開罰175萬。

蘇貞昌15日受訪時表示，這次勞動部迅速啟動勞檢，且確認外送員跟公司的關係，就可以知道其實是可以做的，「過去政府部門常常憂讒畏譏，怕被批評侵犯地方職權、企業自主云云，因此我要求各部會，以後針對大型連鎖，尤其財力雄厚的、雇用這麼多年輕人的，對於各種勞動條件、關係，勞動部都要提早確定，並要求業者不得去訂定不合理的工作方式，以至於年輕人為了多賺幾個錢賣命。」

蘇貞昌也進一步要求各部會合作，不僅勞動部要對於公司勞動條件啟動勞檢，尤其大型連鎖公司、新創事業也要及早作為；另一方面，交通部和警察機關部分，若哪一家企業的員工老是違反交通規則，不只要對違反者課以責任，經大數據調查起來後，該公司平時有無盡到要求員工遵守交通法令的責任，也要列為檢查項目。

▼蘇貞昌赴立法院施政總質詢，會前與交通部長林佳龍交談超過五分鐘。（圖／記者屠惠剛攝）