「不小心開進美國」警車湧出：你們越界了！　英7人被拘12天：只是要回飯店

▲英國7名公民遭美國當局拘禁，環境相當糟糕。（示意圖／Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國一家族7口到加拿大旅遊的時候，在美加邊境不小心開進一條沒有路標的道路，很快就被美方邊境巡邏員逮捕並帶回拘禁，之後又被輾轉移送到賓州一處拘留中心。由於拘留室環境很差，其中一名媽媽透過律師向媒體投書求救，她擔心才剛3歲的小孩可能會有危險。

根據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國30歲公民大衛（David Connors）和老婆艾琳（Eileen Connors），10月3日帶著3歲的兒子開車在溫哥華遊玩。同行的還有大衛的兄弟麥可（Michael）及其老婆葛瑞絲（Grace），以及2歲的雙胞胎女兒。

麥可一行人當時為了避免撞上野生動物，改走了一條沒有標誌的小路，但不出幾分鐘，竟看見警車從四面八方湧出來，一名邊境巡邏員對著他們大喊，「你們跨越了國家邊境」！儘管麥克一行人不斷解釋他們完全不知道已經進入美國國土，只是要開車回去飯店休息而已，仍被警方帶回舊金山一處拘留所拘禁。嚇壞了的兩家人起初被告知很快會被釋放，並和住在美國的家人們會合，但2天過後情況反而變得更糟。





▲艾琳一行人只是要開車回飯店，卻因走錯路而淪落到4000公里外的賓州拘留中心。（圖／翻攝自Google Map）

艾琳寫下一份聲明交由律師坎布里亞（Bridget Cambria）公開，移民官告訴他們計畫有變，要他們坐上箱型車直接前往機場；然而班機並非飛往英國，而是在賓州（Pennsylvania）降落，一行人隨即被送往柏克縣（Berks）的拘留中心。

艾琳寫道，拘留室的環境噁心，她的3歲兒子還被迫以「清洗衣服」的理由扒得全身精光，小小身體暴露在髒臭寒冷的環境之中。她說中心給的棉被和蓋毯「聞起來就像一條死狗」，讓她不敢給兒子蓋，「感覺這些東西從來沒洗過，我的寶貝蓋了會生病。」

在中心人員每15分鐘拿手電筒照一次拘留室、害怕孩子會生病或被帶走的恐懼下，艾琳求救，「我們像囚犯一般被對待，權利被剝奪，這完全不對」，「我們身心受創，在英國的美國公民絕對不會這樣被對待，因為那裡的人們都是真誠相待。」求子5年才生下兒子的艾琳擔心，若孩子有什麼差池的話，將會是一家人一輩子的痛。

美國官方目前尚未有正式回應或聲明，而坎布里亞仍在為這一家人奔走。