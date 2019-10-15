鬥牛士遭「刺穿動脈拋飛」…失血3公升　公主女友目睹全程

▲卡瓦列羅股動脈被刺穿。（圖／翻攝自YouTube／Cerveceria Bajamar）



記者張方瑀／綜合報導

西班牙一名年鬥牛士12日在鬥牛場上被公牛刺穿動脈，當場血流不止，失血量多達3公升，甚至導致癲癇突然發作，目前仍在加護病房觀察，尚未脫離險境。這次意外也讓該國飽受批評的鬥牛問題，再度浮上檯面，根據動保組織的數據，每年至少有7000頭牛在鬥牛場中被屠殺。

現年27歲的鬥牛士卡瓦列羅（Gonzalo Caballero）是西班牙鬥牛界的明日之星，他的19歲女友費黛莉卡公主（Victoria Federica）、現任國王菲利普六世（Felipe VI）的姪女，當天也坐在貴賓席觀看比賽。沒想到就在卡瓦列羅將匕首刺進公牛身體，準備結束比賽時，公牛突然站了起來，向他衝去。

▲▼卡瓦列羅今年5月就曾在鬥牛場上受傷。（圖／翻攝自IG／gonzalocaballeroo）



卡瓦列羅當場被拋飛到半空中，同時他的大腿也被刺穿，股動脈被切斷，血流如注。鬥牛場的工作人員立刻衝入場內，卡瓦列羅被抬出來後，癲癇突然發作，不得不施打鎮靜劑。醫院表示，卡瓦列羅腿上的傷口深達近9英吋，失血近3公升，緊急手術後目前在加護病房觀察，且仍需依靠呼吸器，尚未完全脫離險境。

今年5月卡瓦列羅才在同一個鬥牛場上受傷，當時他住院好幾個星期，必須依靠枴杖才能行走，直到近日才重返鬥牛場。儘管西班牙傳統鬥牛活動受到許多批評，但依舊有許多擁戴者，每年也吸引非常多觀光客特地到當地觀賽。善待動物組織（PETA）的數據指出，每年至少有7000頭公牛在鬥牛場被屠殺。

鬥牛除了常導致鬥牛士傷亡以外，被刺數刀的公牛最終也會慘死，時常被外界痛批血腥、不人道。加那利群島（Islas Canarias）在1991年成為西班牙首個立法禁止鬥牛的地區。

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