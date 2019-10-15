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王思聰吃「天價日料」爆怒PO文：最近一兩年最難吃…這家餐廳卻火了！

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▲王思聰。（圖／CFP）

▲王思聰。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸「千億富豪」王思聰是萬達集團首富獨子，一舉一動深受網友關注。他14日給成都某高級餐廳的一個點評被網友翻了出來，並在網路熱傳。這條評價中，他曬出了自己15708元人民幣（約新台幣67599元）的天價帳單，並暴怒給出了口味1、環境3、服務3、食材4、總分1星的超差評價。

綜合陸媒報導，這家被王思聰瘋狂吐槽的餐廳是位於成都遠洋太古里的「鮨•初雲」。王思聰直言，「總體來說對於它的價位我只能給一分」，還連續吐槽「向我撒謊說日本封海所以海膽貴」、「用餐2小時基本（沒）換過熱茶」，總結為「是我最近一兩年吃過最難吃的日料」。

▲▼王思聰成都吃日料發文狂吐槽。（圖／翻攝自微博）

▲▼王思聰成都吃日料發文狂吐槽。（圖／翻攝自微博）

▲▼王思聰成都吃日料發文狂吐槽。（圖／翻攝自微博）

該料餐廳工作人員隨後證實，王思聰前段時間確實帶著朋友到餐廳吃飯，「大概6個人左右」；當時餐廳派出了2名管理層進行「一對一」服務。對於王思聰的「差評」，工作人員還回應，「口味因人而異，但是我們很重視每一位客人的反應。」

截止目前，王思聰的這條評價已經有了近21萬閱讀、5000多條點贊、近4000條回覆。

據了解，這家餐廳在大陸美食點評APP「大眾點評」上，位列成都「日本菜評價榜」第一，人均1541元人民幣（約新台幣6631元），評價則是滿分「五星」。餐廳今年4月剛開始試營業，主推的正是被王思聰吐槽的「高級海膽刺身」。

隨後，不少網友更是現身說法，表達了和王思聰相同的感受，還有部分網友則直接給商家打出差評，大多數都在吐槽「價格貴」、「味道不怎麼樣」等。有網友還笑稱，「這家餐廳不但入帳了王思聰1.5萬人民幣，還被大大的宣傳了一把，實在是賺到了。」

▲▼王思聰成都吃日料發文狂吐槽。（圖／翻攝自微博）

▲商家回應。（圖／翻攝自微博）

王思聰14日晚再次回應，寫這條點評主要是為了幫大家排雷，「這家的價格貴的離譜，但菜太一般了，對不起這個價位，壽司更是無法直視。」面對質疑，餐廳14日終於回應稱，「王思聰所說皆因主管內容表述不夠準確。」

至於王思聰所說「壽司很一般不好吃」，餐廳則從服務的角度進行了回應，「為了保證口感，特意分了兩次提供。」此外， 餐廳還解釋「當日主管在對於禁海內容表述不夠準確」、「以後爭取改善上餐速度」等，並承諾「今後會更加重視每一位消費者的體驗」。

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