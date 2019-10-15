中1.3億彩券！超狂夫妻「買4輛奧迪+7天花4000萬」...25年後超慘下場曝光

▲德國夫妻中樂透，一夜之間成為億萬富翁。（圖／翻攝自Facebook／Die Buberts）

實習記者賴韻如／綜合報導

德國一對夫妻在1994年中了400萬歐元〈約新台幣1.3億元〉的彩券大獎，從此過著瘋狂揮霍的生活，沒想到近期他們的現況曝光，竟因為當時不知節制，導致最後負債累累，2人更一度走上離婚風波，令人感到不勝唏噓。

據FNP報導，56歲的阿希姆（Achim Bubert）以及他58歲的妻子佩特拉（Petra），原本只是一名木匠和美髮師，2人25年前意外中了大樂透，一夕間搖身成為億萬富翁，他們在償還完大筆債務後便開始大肆揮霍。阿希姆先是狂買了4輛奧迪，接著更發放支票給身邊所有親朋好友，想向大家炫耀「自己很有錢」，短短7天內就花了125萬歐元（約新台幣4千萬元）。

▲中獎後2人過著天堂般爽快生活。（圖／翻攝自Facebook／Die Buberts）



接下來的幾年裡，這對夫妻依舊不知節制，2人又買了一棟有游泳池的豪宅、2棟位於波羅的海的度假別墅、2艘船以及一個大魚池。此外，更幫兒子們建造一座「卡丁車賽車場」，夫妻及孩子都過著天堂般享受的生活，卻完全沒有發現金錢正在迅速減少當中，最後直到2人的銀行帳戶慘遭凍結，才知道事情的嚴重性。

這25年來，這對遭遇不少大起大落的夫妻還一度經歷離婚風波，所幸最後順利度過，2人目前正經營著釣具店來維持生活，更當起了YouTuber，夢想成為網路紅人，希望能忘記中獎後的所有不幸，佩特拉說，「不僅我們，連孩子們也得到了教訓，現在我們只想忘記所有不幸，並從中得到教訓。」