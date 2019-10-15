　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中1.3億彩券！超狂夫妻「買4輛奧迪+7天花4000萬」...25年後超慘下場曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Die Buberts）

▲德國夫妻中樂透，一夜之間成為億萬富翁。（圖／翻攝自Facebook／Die Buberts）

實習記者賴韻如／綜合報導

德國一對夫妻在1994年中了400萬歐元〈約新台幣1.3億元〉的彩券大獎，從此過著瘋狂揮霍的生活，沒想到近期他們的現況曝光，竟因為當時不知節制，導致最後負債累累，2人更一度走上離婚風波，令人感到不勝唏噓。

據FNP報導，56歲的阿希姆（Achim Bubert）以及他58歲的妻子佩特拉（Petra），原本只是一名木匠和美髮師，2人25年前意外中了大樂透，一夕間搖身成為億萬富翁，他們在償還完大筆債務後便開始大肆揮霍。阿希姆先是狂買了4輛奧迪，接著更發放支票給身邊所有親朋好友，想向大家炫耀「自己很有錢」，短短7天內就花了125萬歐元（約新台幣4千萬元）。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Die Buberts）

▲中獎後2人過著天堂般爽快生活。（圖／翻攝自Facebook／Die Buberts）

接下來的幾年裡，這對夫妻依舊不知節制，2人又買了一棟有游泳池的豪宅、2棟位於波羅的海的度假別墅、2艘船以及一個大魚池。此外，更幫兒子們建造一座「卡丁車賽車場」，夫妻及孩子都過著天堂般享受的生活，卻完全沒有發現金錢正在迅速減少當中，最後直到2人的銀行帳戶慘遭凍結，才知道事情的嚴重性。

這25年來，這對遭遇不少大起大落的夫妻還一度經歷離婚風波，所幸最後順利度過，2人目前正經營著釣具店來維持生活，更當起了YouTuber，夢想成為網路紅人，希望能忘記中獎後的所有不幸，佩特拉說，「不僅我們，連孩子們也得到了教訓，現在我們只想忘記所有不幸，並從中得到教訓。」

ET快訊
江宏傑坐沙發「岳母跪地板」遭罵爆！　福原愛出聲還原現場
夫妻中1.3億彩券！買4輛奧迪+7天花4000萬…下場超慘
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

BBC：歐盟考慮月底召開緊急峰會　確定英國脫歐協議

鬥牛士遭「刺穿動脈拋飛」…失血3公升　公主女友目睹全程

研究顯示：「被霸凌者」除一生殘留痛苦記憶外　連腦部都萎縮

療養院3女「病房當擂台」鼓吹失智患者互毆　70歲老婦：救我！

哈吉貝肆虐！他家驚見「人頭、大腿骨」　照片太清晰…3.1萬網友憂詛咒

川普搬走「恐怖份子絆腳石」　庫德族1世紀狂被利用…800聖戰士家人趁機溜

萬人走上基輔街頭抗議「東烏克蘭和平計畫」：拒絕向俄投降！

中1.3億彩券！超狂夫妻「買4輛奧迪+7天花4000萬」...25年後超慘下場曝光

高3妹被孤立！找親哥訴苦反遭性侵　學校害喜送醫才知「懷孕5月」

鈔票藏家中！他拿出一看「成白蟻食物」崩潰貼3哭臉　網笑翻：太會吃了

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

新竹東門市場3F隱藏版貓中途　20多隻超萌主子等待愛牠的家

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

降臨賜福！白沙屯媽祖突襲醫院 院長大廳跪拜...民眾感動求平安

下辯論戰帖！蔡打槍「急什麼」韓競辦：不知道總統在躲什麼？

宜蘭期間限定螃蟹池只到10月底 滿滿紅蟳、處女蟳讓你爽釣一波！

BBC：歐盟考慮月底召開緊急峰會　確定英國脫歐協議

鬥牛士遭「刺穿動脈拋飛」…失血3公升　公主女友目睹全程

研究顯示：「被霸凌者」除一生殘留痛苦記憶外　連腦部都萎縮

療養院3女「病房當擂台」鼓吹失智患者互毆　70歲老婦：救我！

哈吉貝肆虐！他家驚見「人頭、大腿骨」　照片太清晰…3.1萬網友憂詛咒

川普搬走「恐怖份子絆腳石」　庫德族1世紀狂被利用…800聖戰士家人趁機溜

萬人走上基輔街頭抗議「東烏克蘭和平計畫」：拒絕向俄投降！

中1.3億彩券！超狂夫妻「買4輛奧迪+7天花4000萬」...25年後超慘下場曝光

高3妹被孤立！找親哥訴苦反遭性侵　學校害喜送醫才知「懷孕5月」

鈔票藏家中！他拿出一看「成白蟻食物」崩潰貼3哭臉　網笑翻：太會吃了

台灣大賽／猿象爭霸第3戰先發出爐！彭政閔扛3番

李克聰／「餐飲外送平台」應有具體管理機制

選舉主任提問「考慮參選資格」　黃之鋒：我有權參選

「紅孩兒」鮮肉寫真曝光！嫩臉透膚黑紗超日系　她看完嫌棄：是肉粽嗎

迎戰雙11！PChome接單量提高8倍　AI大數據預測各地熱銷品

連吃3小時撐太飽！29歲女子游泳到一半「突伸手猛揮」溺斃

病人安全我會應 奇美醫院互動闖關遊戲教您醫病溝通小技巧

BBC：歐盟考慮月底召開緊急峰會　確定英國脫歐協議

山田孝之《AV帝王》創演藝高峰！紀錄片自白：曾因醜聞得憂鬱症

韓國瑜請假3個月可領19萬薪　高市府：全數捐給急難救助專戶

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

國際熱門新聞

哈吉貝強襲　日地下神殿全面啟動

他挖墳發現「活女嬰被塞陶罐裡」

夫妻爽中1億...25年後超慘下場曝光

性侵逾200童！戀童魔獄中被刀捅死

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

哈吉貝增至58死　日本21河川決堤

老兵棺木突傳叫聲　親友一聽微笑

酒醉情侶進電梯「按整排按鈕」！

曝光「一條線」台女　菲警爽：我在台灣紅了

他遭房東趕出門　「改開UBER想發大財」下場更慘

庫德族女政客「衣衫凌亂」死礫石堆上

WTO正式授權美國對歐徵報復性關稅

庫德族宣布　與敘利亞政府軍結盟

他吃一口滾燙炸魚餅　12小時身亡

更多熱門

相關新聞

德法：暫停武器出口至土耳其

土耳其出兵敘利亞攻打庫德族，此舉引來歐盟強烈批評，而土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）先前曾表示，若歐盟各國繼續譴責土國，就會放行360萬難民進入歐洲。而法國與德國12日表示，他們已經停止向土耳其出口武器，避免變相支持土國的軍事行動。

慕尼黑啤酒節近10萬個啤酒杯被偷

德國「贖罪日」槍手認了「極右反猶」動機

小琉球摸一下海龜　德少年15分鐘被逮

德國27歲極右槍手闖猶太會堂　2死2重傷

關鍵字：

Achim Bubert樂透德國

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

雪莉一死…酸民秒變臉！「壓垮她最後一根稻草曝光」

連千毅「假貨風暴」鑑定結果出爐

雪莉淚謝太妍：永遠的好姊姊！

他送不起iPhone 11女友分手　她友回擊：花點錢很難？

雪莉遺體被運出！生前手寫信曝光

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

IU「2摯友鐘鉉、雪莉輕生」網塞爆IG

雪莉遺體送到靈堂！曝「喪禮舉行方式」

獨／反骨成員爆退團！孫生嗆她「單飛」早露餡

雪莉亡..宋茜沒發文遭罵「冷血怪！」

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

國慶大會照片瘋傳　黃暐瀚：空蕩蕩是真的

深夜載高冷正妹進山中！運將手抖接錢：不對勁

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

雪莉輕生前一天最後身影曝光！

更多

最夯影音

更多
雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！
台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面