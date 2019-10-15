台灣極力防北韓WMD擴散　打擊洗錢國際組織：凍結或扣押資產達1.2億

▲ 台灣2017年9月起全面禁止對北韓貿易。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

總部位於法國巴黎的國際防制洗錢金融行動工作組織（FATF）最新報告指出，台灣為防止北韓大規模殺傷性武器（WMD）擴散，至今已經凍結或扣押價值達400萬美金（約新台幣1.2億元）的資產。

根據FATF於14日公開的《台灣打擊洗錢及恐怖份子籌資活動方法》報告，為防止與北韓相關的WMD擴散，我國政府下令凍結或扣押資產的案件數達到81件，金額超過396萬美元，其中也包括被聯合國安理會點名、違反決議賣石油至北韓的已故高雄油商陳世憲。

高洋漁業公司負責人陳世憲2017年間涉嫌運石油到公海賣給北韓，被美國衛星抓包，船隻遭南韓扣押。他2018年被高雄地院依偽造文書罪判處拘役119天；法務部也依《資恐防治法》凍結他名下價值約288萬美元（約新台幣8811萬元）資產，成為台灣史上《資恐防制法》懲罰的第一例。他今年6月自高雄6樓住處跳下，墜樓身亡。

此外，FATF報告指出，台灣對北韓貿易額2016年還高達1270萬美金（約新台幣3.9億元），但2018年已經歸零。美國華府智庫史汀生中心（The Stimson Center）東亞項目研究分析師甘迺迪（Pamela Kennedy）今年5月也曾撰文指出，台灣非聯合國（UN）成員國，卻謹守聯合國對北韓的經濟制裁，是「國際社會負責任的好公民」。

甘迺迪指出，台灣與北韓貿易總額2012年曾達到5290萬美元顛峰，但隨著近年來國際制裁漸強，2017年台灣對北韓貿易額急遽下降至280萬美元。當年9月，政府決定全面禁止對北韓貿易，2018年貿易額便完全歸零。

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