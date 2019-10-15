影／「中國凱旋門」雪白「血」字形　唯一日軍受降坊在湖南

記者洪珮瑄、陳政錄、馬叔安／芷江—台北連線報導

位在湖南芷江侗族自治縣的「受降紀念坊」，素有「中國凱旋門」之稱，一旁則是中國人民抗日戰爭勝利受降舊址與紀念館，館中收藏的文物中，有500多件來自台灣。館長吳建宏說，台灣人在抗戰中做出的貢獻最早最長，能把台灣抗戰文物放進紀念館，是歷史的圓滿。

▲中國凱旋門。（圖／記者陳政錄攝）

▲「中國凱旋門」芷江受降坊。（圖／記者洪珮瑄攝）

「芷江受降坊」坊體雪白，成四柱「血」字形，坊頂題「蔚為國光」、「光昭史蹟」、「布昭神武」等詞。根據當地碑文紀載，本坊始建於1946年，1983年修復，由於歷史文獻缺失，難以還原原貌，又於2010年改建。

▲中國人民抗戰勝利受降紀念館。（圖／記者陳政錄攝）

在紀念坊的旁邊，座落著名列大陸全國重點文物保護單位的「中國人民抗日戰爭勝利受降紀念館」，這裡收藏了1000多張歷史照片以及327件實體文物。吳建宏指出，基本上是當年參加抗戰和受降的老戰士，把這些物品捐贈在這裡，希望讓當今的年輕人了解抗日的歷史。他說，為了這些文物，他曾經前往台灣，訪問很多老兵和收藏家。

▲館內收藏的文物。（圖／記者陳政錄攝）

▲抗戰勝利受降紀念館中重現受降場景。（圖／記者陳政錄攝）

在館中可以看到許多歷史現場的還原，例如「中國陸軍總司令部」，門口的牌子上留有中華民國的青天白日國徽。同樣還原的還有「中國戰區受降典禮會場」，屋內除了桌案等物品，還有青天白日滿地紅旗與國民黨旗，牆上也掛有國父孫中山的畫像，以及「總理遺囑」、「軍人讀訓」和「青年十二守則」等文件。

▲還原受降原址。（圖／記者陳政錄攝）

▲還原當時簽約投降的情境。（圖／記者洪珮瑄攝）

受降紀念坊、受降紀念館和還原的受降舊址同屬「中國人民抗日戰爭勝利受降舊址」園區，該園區曾獲頒「兩岸交流基地」。

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