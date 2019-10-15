華聞快遞／寧夏發佈2019年企業工資指導線　增長基準線為6.5%

▲寧夏銀川。（圖／CFP）

《寧夏》寧夏發佈2019年企業工資指導線 增長基準線為6.5%

寧夏回族自治區人社廳14日指出，寧夏近日發布2019年企業工資指導線，企業貨幣工資增長上線（預警線）為12%，增長基準線為6.5%，增長下線為3%。（新華社）

《重慶》到2022年重慶電商交易額力爭突破1.8萬億元

重慶市商務委近日指出，未來該市將不斷壯大電商集群，打造電商發展新引擎，力爭到2022年，全市電子商務交易額突破1.8萬億元，網路零售額突破1500億元（人民幣，下同）。（重慶日報）

《福建》前三季度福建省完成水利投資328.72億元

福建省水利廳14日指出，今年1至9月，全省累計完成水利投資328.72億元，佔年度計劃405億元的81.15%。其中，重大項目完成投資257.48億元，佔年度計劃80.51%；面上項目完成投資71.24億元，佔年度計劃83.57%。（福建日報）

《海南》海南省實行環境標誌產品強制採購

海南省財政廳14日表示，明確從今年10月1日起，該省在積極推進政府機構強制採購節能產品的基礎上，實行環境標誌產品強制採購。這代表海南省從制度上謀求突破，助推「綠色產品」成為政府採購的首選產品。（海南日報）

▲海南省。（圖／CFP）

《北京》中國開出第一張區塊鏈電子票據

這張區塊鏈電子票據是今年9月25日開具的，來自學校收費場景，雲南省還將在醫療、教育、公益基金、交交通違章罰款和停車等多個民生服務場景落地區塊鏈電子票據。（中新社）

《深圳》中國海洋經濟發展指數發佈：海洋經濟發展質量進一步提高

中國國家海洋信息中心在深圳公佈的《2019中國海洋經濟發展指數》顯示，2011年至2018年，中國海洋經濟發展指數（OEDI）年均增速為3.5%，總體保持穩步增長，2018年指數為131.3，比上年增長3.2%，發展質量進一步提高。（中新社）

《成都》西南地區首單南非解禁牛肉順利運抵成都

來自南非的50噸牛肉經過全程冷鏈運輸，14日順利抵達成都。這是在南非牛肉解禁之後，西南地區首次進口南非牛肉。2018年，大陸從南非進口牛肉高達6800噸，成為南非牛肉最大的出口目的國。今年7月在南非部分區域消除口蹄疫疫情後，南非牛肉被允許重返中國大陸市場。（新華社）

《江蘇》江蘇提出到2022年豬肉自給率達70%以上

江蘇省政府辦公廳近日提出，到2022年，全省豬肉自給率達到70%以上，養殖規模化率達到85%以上，規模養豬場（戶）糞污綜合利用率達到90%以上；到2025年，養殖規模化率達到88%以上，規模養豬場（戶）糞污綜合利用率達到92%以上。（新華社）

▼ 豬隻示意圖。（圖／CFP）