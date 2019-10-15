女大生遭黑衣男壓身下25秒…哭泣忍受隔日溺亡！警自殺結案　母怒揭證據反擊

▲19歲女大生離奇溺亡。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

雲南昆明理工大的19歲女大生李心草日前離奇身亡，她的媽媽無法接受警方「酒醉輕生」的說法而開始追查，發現女兒最後的身影是與女閨蜜一起喝酒。她生前最後時刻更是慘遭黑衣男子壓在身下長達25秒，隨後還被毆打，期間一直默默哭泣忍受。

綜合陸媒報導，李心草就讀昆明理工大學物聯網工程專業二年級，9日凌晨突然離奇溺亡。警方出事當晚聯絡她母親，稱李女與3名朋友相約自殺。

母親陳美蓮說，她趕到警局時發現4名學生之中，只有她這一名家屬到場，「後來有2個男的自己過來跟我說，『阿姨，我們沒有碰過她，也沒有發生過爭吵，是她自己說想喝酒』，他們莫名其妙地跟我說這些話，我才覺得事情不對勁」，多次詢問後才得知，原來這2名男子是女兒室友的朋友，一個是他校學生，另一個是公務人員。

家屬隨後調閱監視器畫面發現，李心草倒在酒吧的椅子上，此時一名黑衣男子壓在她身上，雙方疑似發生紛爭；隨後，黑衣男起身離開，另名男子及李女的室友兼閨蜜突然現身，將李女拉住固定，使其被一開始的黑衣男痛打巴掌約10分鐘；最後，其中一名男子拉著李女離開店家，便聽到有人大喊「落水了」！

▲死者閨蜜（左）。（圖／翻攝澎湃新聞）

對於警方事發當晚給出「相約跳江」、「醉酒自殺」的解釋，陳美蓮表示不能接受，直斥警方當晚「不積極打撈搜救、不認真調查取證、不及時驗屍查疑、不立案偵查」，便憑空做出自殺的結論。

她還認為「女兒不可能自殺」的關鍵是，事發當天上午，女兒還專門打電話給自己，稱要回家與她一起過十一假期；事發後自己還曾在女兒手機中看到，已經買好的回程車票，「如果她打算自殺，為什麼還會買好車票回家呢？」

該事件立馬被微博網友瘋狂轉發，當地警方曾發文，表示發現網路上討論李女落水的事件，「盤龍公安分局高度重視，立即成立工作組隊網友反應的情況展開核查，及時對外公佈核查結果」，詳細案情還有待調查釐清。

目前，由於事件不斷發酵，昆明市公安局14日最新發佈稱，「綜合現場勘查、走訪調查、影片分析、物證檢驗等工作情況，對盤龍分局辦理的李某草死亡事件，提級成立由市公安局分管副局長任組長的專案組，將對李某草的死亡立案偵查，同時市級檢察機關同步介入監督。」通報還直接指出，「將對盤龍分局前期工作開展倒查。」

我該答應女友嗎？

▼李心草死前慘遭2男毆打和猥褻。（圖／翻攝澎湃新聞）



