川普：庫德族故意放走IS囚犯！　被白宮、國防部官員頻打臉

▲美國總統川普(Donald Trump)說,庫德族釋放IS囚犯,讓美國被捲入敘北紛爭。(圖/路透)

記者吳美依/綜合外電報導

川普14日說,庫德族釋放被關押的伊斯蘭國(IS)囚犯,目的就是為了把美國捲入敘利亞北部紛爭。美國高級國防官員與白宮幕僚紛紛向媒體表示,上述言論沒有任何證據,此舉也不符合庫德族利益。據了解,土耳其對敘北發起「和平之泉」軍事行動,庫德族飽受摧殘,頻頻警告關押中的IS聖戰士可能脫逃。

....Kurds may be releasing some to get us involved. Easily recaptured by Turkey or European Nations from where many came, but they should move quickly. Big sanctions on Turkey coming! Do people really think we should go to war with NATO Member Turkey? Never ending wars will end!