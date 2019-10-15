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川普：庫德族故意放走IS囚犯！　被白宮、國防部官員頻打臉

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）說，庫德族釋放IS囚犯，讓美國被捲入敘北紛爭。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

川普14日說，庫德族釋放被關押的伊斯蘭國（IS）囚犯，目的就是為了把美國捲入敘利亞北部紛爭。美國高級國防官員與白宮幕僚紛紛向媒體表示，上述言論沒有任何證據，此舉也不符合庫德族利益。據了解，土耳其對敘北發起「和平之泉」軍事行動，庫德族飽受摧殘，頻頻警告關押中的IS聖戰士可能脫逃。

川普在貼文中提到，歐洲曾有機會抓住IS囚犯，但是卻不想要付出代價，反而想要讓美國埋單，「美國不會捲入另外一場200年的戰爭。」他也提到，「庫德族可能釋放一些人，讓我們被捲入。」

CNN報導，一名美國高級國防官員表示，總統的言論沒有任何證據，反而是華盛頓允許土耳其入侵，才導致現在的局面，「川普錯誤主張庫德族讓IS囚犯出獄，這是錯的。他們正冒著生命危險保護我們的軍隊，正和一群意圖消滅他們族群的軍隊戰鬥。」

▲敘利亞北部戰火。（圖／達志影像／美聯社）

▲土耳其入侵敘利亞北部，啟動「和平之泉」軍事行動。（圖／達志影像／美聯社）

根據《外交政策》，一名白宮高級官員表示，庫德族對抗IS的過程中失去1.1萬名士兵，不太可能釋放IS。他批評，川普的推文令人不敢置信地「魯莽、不誠實」。

美國「中東研究所」（Middle East Institute）敘利亞研究專家馬奇（Danny Makki）認為，IS聖戰士跟其家人仍在庫德族掌控之下，「即使（他們）真的這麼做，也不符合敘利亞民主力量的利益。」

▲▼庫德族民兵、敘利亞民主力量（SDF）戰士。（資料照／達志影像／美聯社）

▲庫德族民兵、敘利亞民主力量（SDF）戰士。（資料照／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，土耳其軍隊向敘利亞北部發起「和平之泉」行動，庫德族飽受摧殘，其政黨「敘利亞民主力量」（SDF）12日表示，軍隊與武力要優先用來「採取行動保護城市和人民」，將無法完全掌控拘留營，「守衛伊斯蘭國囚犯將不再是第一要務。」

庫德族當局日前表示，土耳其一連串的空襲擊中拘留營與監獄，導致許多IS囚犯和785名聖戰士脫逃，但是他們沒有、也絕不可能主動釋放戰俘。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）批評，IS囚犯脫逃的言論是「不實資訊」，被捏造來「激怒美國和歐洲。」


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