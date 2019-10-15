川普：庫德族故意放走IS囚犯！　被白宮、國防部官員頻打臉

▲美國總統川普（Donald Trump）說，庫德族釋放IS囚犯，讓美國被捲入敘北紛爭。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

川普14日說，庫德族釋放被關押的伊斯蘭國（IS）囚犯，目的就是為了把美國捲入敘利亞北部紛爭。美國高級國防官員與白宮幕僚紛紛向媒體表示，上述言論沒有任何證據，此舉也不符合庫德族利益。據了解，土耳其對敘北發起「和平之泉」軍事行動，庫德族飽受摧殘，頻頻警告關押中的IS聖戰士可能脫逃。

....Kurds may be releasing some to get us involved. Easily recaptured by Turkey or European Nations from where many came, but they should move quickly. Big sanctions on Turkey coming! Do people really think we should go to war with NATO Member Turkey? Never ending wars will end! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2019

川普在貼文中提到，歐洲曾有機會抓住IS囚犯，但是卻不想要付出代價，反而想要讓美國埋單，「美國不會捲入另外一場200年的戰爭。」他也提到，「庫德族可能釋放一些人，讓我們被捲入。」

CNN報導，一名美國高級國防官員表示，總統的言論沒有任何證據，反而是華盛頓允許土耳其入侵，才導致現在的局面，「川普錯誤主張庫德族讓IS囚犯出獄，這是錯的。他們正冒著生命危險保護我們的軍隊，正和一群意圖消滅他們族群的軍隊戰鬥。」

▲土耳其入侵敘利亞北部，啟動「和平之泉」軍事行動。（圖／達志影像／美聯社）

根據《外交政策》，一名白宮高級官員表示，庫德族對抗IS的過程中失去1.1萬名士兵，不太可能釋放IS。他批評，川普的推文令人不敢置信地「魯莽、不誠實」。

美國「中東研究所」（Middle East Institute）敘利亞研究專家馬奇（Danny Makki）認為，IS聖戰士跟其家人仍在庫德族掌控之下，「即使（他們）真的這麼做，也不符合敘利亞民主力量的利益。」

▲庫德族民兵、敘利亞民主力量（SDF）戰士。（資料照／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，土耳其軍隊向敘利亞北部發起「和平之泉」行動，庫德族飽受摧殘，其政黨「敘利亞民主力量」（SDF）12日表示，軍隊與武力要優先用來「採取行動保護城市和人民」，將無法完全掌控拘留營，「守衛伊斯蘭國囚犯將不再是第一要務。」

庫德族當局日前表示，土耳其一連串的空襲擊中拘留營與監獄，導致許多IS囚犯和785名聖戰士脫逃，但是他們沒有、也絕不可能主動釋放戰俘。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）批評，IS囚犯脫逃的言論是「不實資訊」，被捏造來「激怒美國和歐洲。」



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