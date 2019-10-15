心碎爸掘土埋葬夭折女兒　竟挖出「女嬰被塞陶罐裡」哇哇哭！

▲印度一名男子挖土時，竟發現一名女嬰被塞進陶罐裡活埋。（示意圖／LibreStock）

記者吳美依／綜合報導

印度北方邦（Uttar Pradesh）一名男子西羅西（Hitesh Sirohi）正要埋葬夭折的女兒時，意外挖出一個奇怪的陶罐，裡頭還不斷傳出陣陣哭聲，他打開一看，竟發現一名女嬰被活生生塞在裡面，深埋土中。當地警方表示，這是國內最新一起殺嬰案件。

根據《法新社》報導，西羅西9日原本開心迎接新生兒的到來，沒想到孩子出生幾分鐘就死亡，他傷心地挖掘墳墓，想要埋葬無緣的女兒，鏟子卻猛然敲擊到一個堅硬陶罐，打開看竟是一名活生生的女嬰。

▲西羅西表示，女嬰被衣服層層包裹住，放進陶罐裡，埋到土中。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

西羅西向《印度時報》（Times of India）表示，他心情沉重地挖掘墳墓，卻突然聽見哭聲，「我一度以為女兒復活了，但是聲音實際上是從陶罐裡傳出來的。」男子也提到，嬰兒被衣服層層包裹住以後，放進陶罐裡面，深埋土中。

印度警方表示，這是國內最新傳出的一起殺害女嬰案件，「他（西羅西）一發現新生女嬰在裡面，立刻把她救出來，並撥打緊急電話求助。」他們也提到，孩子已經被送往醫院，當地一名政治人物將會負責所有醫療費用。

▲根據《衛報》，印度的父母比較喜歡兒子，把女兒視為負擔。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

根據《衛報》報導，「殺害女嬰」（Female Infanticide）是印度民間現象，父母通常將兒子視為投資，或者繼承血脈的人，女兒卻被視為負擔。政府試圖利用嚴厲法律彌補性別比的巨大差距，1994年將「產前性別鑑定」視為違法，但是許多人仍願意透過非法手段或儀器提早知道胎兒性別，如此一來才能人工流產，排除不想要的女兒。