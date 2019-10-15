女律師遭轎車加速撞輾亡！夾車底血噴一地喊：救我…顫抖打最後電話給老公

▲30歲女律師遇離奇車禍身亡。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南省長沙市一宗離奇致命車禍引起外界關注。女律師何陽日前到法院領取法律文件後，竟在法院門前被一輛黑色越野車突然加速撞死。這起車禍案疑點重重，包括本處於靜止狀態的私家車何以突然衝向前、警方遲遲未就事件刑事立案等。對此，死者丈夫更質疑肇事司機是蓄意謀殺。

綜合陸媒報導，現年30歲的何陽9月20日受一家建商委託，到長沙市中級法院領取法律文件，不料在門前被一輛黑色越野車撞死。丈夫楊志凱事後在網上發文稱，身為金葉神農大酒店女員工的肇事司機柳艷可能是蓄意謀殺，「我反復看了事發影片很多遍，始終無法相信撞人是意外。」

他控訴，當時肇事車本來處於靜止狀態，且車的右邊還站著3名男子，「他們還與柳艷有交流，可是當看到何陽一經過，柳艷便立即加速將她撞倒。」此外，楊志凱曾透露，妻子被撞後忍痛給他打了生前最後一個電話，「我在中院門口被車撞了，好痛。」

▲女律師夾車底慘死。（圖／翻攝自紅星新聞）

令人奇怪的是，多名目擊者也表示，事故發生後，柳艷未表現出驚慌失措，反而顯得異常冷靜，首先為自己行為辯駁稱「並非故意殺人」，完全不像一名過失肇事者該有的反應。

目擊者魏姓男子直言「當時第一感覺認為肇事車要逃跑」，「當時我立馬報了案，說我看到一個故意殺人的現場，正通話時就看到肇事女司機下車了，她聽到我在報警，就跟我說不是故意殺人，隨後我就跟警察說可能就是一個意外，轉交警處理，就掛了電話。」他還稱，何陽被撞後意識還清醒，「叫我們救她，我們跟她說已經撥打了急救電話了。」

此外，當時何陽隨身攜帶的存有案件材料的手提電腦，則被當場撞毀。縱然案件撲朔迷離，但當地警方遲遲沒有刑事立案，也沒有對柳艷立馬拘留。

▲事故認定書。（圖／翻攝自紅星新聞）

直到案發半個多月後，楊志凱才於上週三（9日）晚收到警方出具的《道路交通事故認定書》，對外透露柳艷「承擔此次事故的全部責任」，但沒有進一步詳述。

湖南長沙警方12日下午向被撞亡女律師何陽家屬通報了公安部門的調查情況，「公安刑偵部門調查後認為，肇事司機柳某沒有故意犯罪的動機和預謀的過程，案發過程符合交通肇事的行為特點。」

對此，楊志凱14日回應，因為這只是一個初步報告，有些證據還是希望警方補充，「一是提供事發地點周圍監控的原始影片，二是調查肇事者丈夫身份背景，儘量提供客觀的證據；徹底消除我們的疑慮，也讓我們不留遺憾。」

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