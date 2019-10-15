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產檢魔王關卡！孕媽見「反胃糖粉」秒臉綠...崩潰吐翻：絕不喝第二次

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▲▼ 檢測妊娠糖尿病前要喝葡萄糖水／粉 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲檢測妊娠糖尿病前要先服用葡萄糖水（粉） 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

「這糖真的讓人受不了。」一名媽媽日前抱怨產檢要喝噁心的糖水，簡單一張糖粉照讓一大票媽媽回想起痛苦回憶，「喝完以後整個不舒服到差點吐了」、「真的很噁心」，紛紛表示這是產檢中數一數二的恐怖關卡。

「想抱怨自己，怎麼沒有一次過。」一名孕媽在臉書「爆怨公社」中貼出一張糖粉的照片，原來這是她要檢測「妊娠糖尿病」前必須服用的葡萄糖，不過濃厚的味道卻讓她直喊痛苦。

請繼續往下閱讀...

為了進行篩檢，孕婦們首先要喝下指定克數的葡萄糖水，隨後再依次抽血檢測，若第一次血糖超過標準，則需再喝下更多克數做進一步的抽血檢查。由於糖水的味道不是每個人都能夠接受的，許多孕婦都視此篩檢為「產檢魔王關卡」。

不少過來人深有同感，都表示這是不願再回想起的味道，「真的很噁心」、「甜死了這個」、「想當初第二次喝這個要連抽三次血，光耗在醫院等抽血我就快餓死了」、「光想到這味道就想吐」、「真的很難喝，你不孤單」、「一開始喝還很開心，喝五口以上以後就開始臉色發青，喝完以後整個不舒服到差點吐了還要忍著」。

▲▼懷孕,孕婦。（圖／取自pxhere圖庫）

▲為了胎兒和自身的健康，孕婦們在孕期有多項檢測要做。（圖／取自pxhere）

不過也有另一派媽媽表示就是喜歡這種甜味，「我覺得很好喝欸，可能太餓了XD」、「要加冰水或是一點檸檬汁比較好喝，像飲料的感覺」、「加氣泡水喝起來像雪碧喔」、「我孕期口味變得愛吃甜，覺得好喝一口乾」。

據了解，妊娠糖尿病指的是孕婦在懷孕過程中「初次確認的高血糖現象」，胎兒在高血糖下發育，除了生長速度可能過快，容易長成巨嬰，還可能發生胎死腹中；孕婦則可能會有羊水過多、早產和子癲前症等情形，增加需要剖腹產的機會，一般建議準媽媽在孕期24至28週間進行例行篩檢。

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