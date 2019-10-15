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16歲少年「懸崖亂推33kg木頭」　直落22公尺當場砸死女攝影師

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▲▼16歲少年懸崖邊亂推木頭，當場砸死女攝影師。（圖／翻攝自臉書／Friends of Victoria Schafer）

▲謝芙在公園拍照時發生意外。（圖／翻攝自臉書／Friends of Victoria Schafer）

記者丁維瑀／綜合外電報導

美國44歲女攝影師謝芙（Victoria Schafer）上月來到俄亥俄州一處州立公園拍照，怎料她卻突然被掉落的木頭擊中，不幸身亡。警方調查後發現，當時兩名16歲少年涉嫌把約33公斤的木材推下懸崖，才會造成女子傷重不治，兩人已被拘留，等待進一步審理。

BuzzFeed新聞報導，謝芙9月前往霍金山州立公園（Hocking Hills State Park），當時她站在一處階梯拍照，沒想到突然被木頭砸中，她於勞動節過世。霍金縣（Hocking County）警長辦公室則認為，這不是一起自然現象。

經過調查，兩名16歲少年涉嫌參與其中，由於未成年，他們的姓名未被公開；據悉他們有承認，當時從22公尺高的懸崖邊推落33公斤的木頭，結果木材重擊謝芙，兩人被指控輕率過失殺人罪名。

檢察官菲克爾（Benjamin Fickel）表示，調查人員接獲相關消息，一名青年傳訊息給同學，內容寫道他和朋友在公園做了很嚴重的事情，顯然他們清楚，不要把33公斤木頭推下懸崖，「至於是否有傷人意圖，我不知道，根據我們掌握的消息，我無法說明。」他補充，隨著可能收集到更多資訊，兩名少年成年後有機會被起訴。

 謝芙當天拍攝的照片。

俄亥俄州自然資源局已與其他執法單位合作，並未回覆媒體。霍金縣警長辦公室同樣拒絕進一步評論。據了解，謝芙被砸中時當場死亡，她生前與老公相識21年，還育有4名孩子，她人緣極佳，總是親切待人，且非常熱愛自己的工作。

《紐約時報》報導，兩名少年被關押在一處少年觀護所。謝芙的兒子約翰（John）告訴《代頓每日新聞報》，「如果有人認知到青少年犯的錯誤，那就是我和媽媽，如果真的只是一些不懂事或愚蠢的孩子，我想我媽會理解的。」

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