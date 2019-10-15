韓國瑜展開全台「傾聽之旅」　蘇貞昌：違背對高雄市民承諾

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長韓國瑜10月15日結束市政會議後，預計16日將正式請假投入2020總統大選的競選活動。對此，行政院長蘇貞昌表示，「才當市長沒幾天就要請假3個月，不用上班、不用批公文、不用到議會，違背了對高雄市民的承諾，卻跑到其他縣市說要救台灣，這邏輯說得通嗎？你還要再上當嗎？」

韓陣營幕僚透露，在預定11月民調要跟總統蔡英文出現「黃金交叉」的目標下，韓國瑜在15日結束市議會議後將正式請假，準備環島之旅，首站從屏東出發，一路向北。

內情人士表示，在台灣22個行政區中，韓國瑜的環島之旅規劃目前先規劃在本島的19縣市進行走透透。有別於傳統造勢活動去拜廟或看大老，韓國瑜第一波走訪各地的行程是經過精心設計，並以三個主軸進行規劃，包括傾聽之旅、學習之旅、關懷之旅。

內情人士說，韓國瑜此次的環島行在規劃上特別強調「質感」，在各縣市的停留期間會以請益產業與傾聽當地聲音為主，畢竟每個人不是什麼事情都懂，雖然外界有聲音批評韓國瑜的能力，「但真正不懂還裝懂的人才可怕」，所以韓國瑜透過這次的走透透，也是抱持著謙虛、學習、認真的態度，實際到第一線與民眾和鄉親們近距離接觸。

此外，韓國瑜對於基層民眾的生活一向抱持關懷的優點，在這次的行程中也會讓更多年輕人了解，為什麼韓國瑜會說「莫忘世上苦人多」的想法與關心弱勢的決心。

至於行程與時間分配的安排，根據韓陣營規劃，韓國瑜的環島走透透會在週一至週五進行，週六跟週日才會安排各地的造勢活動，例如，與8位台北市立委候選人成立聯合競選總部、各地後援會活動與授旗等。