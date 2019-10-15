情侶搭電梯「按整排按鈕」！下秒脫褲解放...完事後露詭異笑容

實習記者賴韻如／綜合報導

喝酒過量可能就會導致脫序行為！澳洲黃金海岸（Gold Coast）一對情侶疑似因為喝太醉，進電梯後按下所有樓層按鈕，接著直接蹲下「就地解放」，詭異行徑全被監視器給錄下，不少網友看完後紛紛直呼「超誇張」！

據《太陽報》報導，任職於該棟6樓「衝浪者天堂（Surfers Paradise RSL）」的女員工艾利歐特（Jane Elliott），11日在臉書上發布這段令人匪夷所思的監視器影片，她於貼文處寫下，「有誰知道這些低等動物是誰嗎？如果知道，請告訴我，或是把這段影片分享給其他人，讓大家看一看。」

▲▼情侶進電梯後分別在左下角和右下角解放。（圖／翻攝自YouTube／Jane Elliott）



從畫面中可以看到，當時一對似乎已經喝茫的情侶進到電梯內，男方手上還握著酒瓶，女方則是在一進入後就開始「按下所有樓層按鈕」，豈料下一秒，兩人就開始脫褲解放，把電梯當廁所，尿了長達1分鐘，完事起身後竟還對彼此露出得意笑容，最後「停完」所有樓層後才離開。

這段影片曝光後，不少網友看完相當氣憤，認為這對情侶超荒謬又誇張。目前昆士蘭州警方已經介入此事件調查，積極搜尋這對涉案情侶。

▲男子尿完後繼續喝。（圖／翻攝自YouTube／Jane Elliott）