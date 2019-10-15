台股開盤上漲36點破今年最高紀錄　台積電股價再刷新高

▲台股。（圖／記者林敬旻攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股昨（14）日大漲176.99點，今（15）日受到美股收盤小跌影響漲勢縮小，開盤上漲36點、以11,103點開出。截至上午9點07分，指數來到11,109點、上漲42點。

電子三雄中，股王大立光（3008）開盤4465元、上漲0.11%；台積電（2330）以293.5元開出、上漲1.2%；鴻海（2317）開75元、上漲0.67%。

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《彭博》指出，中國希望最早在10月底進行進一步談判，以敲定第一階段協議的文本細節，美中元首有望在下個月智利舉行的亞太經合峰會（APEC）上簽署第一階段協議。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）則表示，美中在貿易問題上已達成基本協議，但仍有許多細節需要敲定。他亦警告，若中國最終不簽署當前協議，將實施本週原定上調的關稅。雖然談判達成階段性協議，但華爾街對美中是否會正式簽署階段性協議表示存疑，美股四大指數收小跌。

美股道瓊指數下跌29.23點，或0.11%，收26787.36點；那斯達克指數下跌8.39點，或0.10%，收8048.65點；標普500指數下跌4.12點，或0.14%，收2966.15點；費城半導體指數下跌0.73點，或0.05%，收1590.4點。