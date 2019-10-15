最重關13年！加泰隆尼亞9獨派領袖遭判刑　警毆示威者機場取消108航班

▲9名加泰隆尼亞獨立運動領袖被判處有期徒刑，引發民眾抗議並與警察發生衝突。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

西班牙最高法院14日判處9名加泰隆尼亞獨立運動領袖，分別處以9到13年間徒刑。此舉引發大批支持獨立的民眾抗議，並在巴塞隆納國際機場與警察發生衝突，有37人受傷；另外根據西班牙機場管理局Aena說法，108個航班於14日被取消。

西班牙最高法院14日判定，總共12名前加泰隆尼亞政治人物、活動人士，在2017年的非法獨立公投活動中有罪，其中9人以煽動叛亂、濫用公共基金等罪名遭判處有期徒刑；另外3人不服從命令而被罰款，但不用入獄。12名被告皆否認這些指控。

消息傳開後，上千名抗議群眾前往巴塞隆拿市中心，封鎖部分街道與地鐵站，大批支持獨立的群眾在機場與警方爆發紛爭，有民眾試圖破壞封鎖區域。另一處，警察則用警棍毆打示威者並使用催淚瓦斯。西班牙機場管理局說明，14日共有108個航班取消。

▲群眾試圖丟東西，警察也拿出警棍。（圖／路透）



前加泰隆尼亞自治區主席普吉德蒙（Carles Puigdemont）被祭出新的逮捕令，他目前住在國外。判決公布後，他表示加泰隆尼亞人是鎮壓、報復戰略的受害者，被告加起來的徒刑總共100年，這很可怕，現在，他更需要大家為了民主、歐洲、加泰隆尼亞站出來。

前加泰隆尼亞自治區副主席容克拉斯（Oriol Junqueras）被以煽動叛亂、濫用公共資金的罪名，判處13年徒刑。他表示，加泰隆尼亞人沒有其他選擇。

《美聯社》報導，60歲的公務員薩柏爾（Deni Saball）來到街上抗議，「今天他們侵犯所有人的權利，歐洲沒有行動很糟糕。我不想成為歐洲人，不想成為西班牙人。」

▲示威群眾占據機場與街道。（圖／路透）

當地警方表示已逮捕2名示威者，地點分別在機場與馬塔羅市鎮（Mataro），兩人涉嫌襲警。抗議群眾投擲滅火器等物品；警方則證實，使用會起泡沫的武器與警棍來驅散機場人群。

《英國廣播公司》指出，加泰隆尼亞分離主義者長期抱怨，他們所在的地區有著可追溯到1000年前的獨特歷史，稅收由西班牙控制，一直輸送太多資源給西班牙的貧困地區。這個富裕地區約有750萬人口，擁有自己的語言、國會、國旗與國歌。

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