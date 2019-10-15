不想大家忘記他！　汐止勇警女友出貼圖　「2張Q版人偶」惹網鼻酸

▲被打槍8次才終於成功上架。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

汐止勇警薛定岳8月28日殉職至今已1個多月，他論及婚嫁的侯姓女友到現在仍非常想念他，特地把愛人一張張照片做成LINE貼圖，藉此永遠紀念他，其中還有2張貼圖寫著「嫁給我吧」、「我願意」，令網友看了都相當不捨。

侯姓女友在臉書社團「爆怨公社」表示，「送出8次，被退8次，玻璃心都要碎了…」歷經多次打槍後，這次終於能將薛定岳的貼圖如願上架。她表示，「這些貼圖是我用電腦做的，我想要大家記住薛小丁」，8張貼圖中有6張都是男友生前開心、活潑的身影，其餘2張則是Q版手繪人偶。

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▲薛定岳告別式。（圖／記者唐詠絮攝）



這2個Q版人偶分別代表著薛定岳和女友，貼圖中男方拿著大大的粉紅鑽戒並喊道「嫁給我吧」，女方則感動回應「我願意」，如今這些畫面再也無法成真，也讓網友們替侯姓女友感到心疼。

侯姓女友指出，她做貼圖的出發點是「不想大家公祭完就忘記豬丁，他永遠都在」，也在貼圖說明中打上，「他是台灣人的英雄，我永遠以他為榮。」網友們紛紛獻上鼓勵，「他一定是在另個世界繼續守護著妳，當妳的後盾！」「睡不著，然後就買了，覺得比花遊戲點數有意義。」「等我領薪水買點數要買這組有意義的貼圖！我也會永遠記得他的。」「我下班要去買點數卡來儲值，買下這個貼圖！」

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