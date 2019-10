癌逝老兵棺木突傳叫聲「他X的黑，放我出去」　親友一聽全笑了

▲親友原本深鎖著眉頭,聽到謝伊的聲音立刻放鬆心情。(圖/翻攝自推特)

記者丁維瑀/綜合外電報導

愛爾蘭62歲退役軍人謝伊(Shay Bradley)在與病魔奮鬥後於8日過世,親友日前出席他的葬禮,本來是哀傷的場合,眾人卻聽到棺木傳來逝者的聲音喊著「哈囉,讓我出去,這裡他X的黑」,原來是謝伊生前預錄的音檔,而他的幽默感也讓大家忍不住微笑,放鬆緊繃的情緒。

葬禮當天,親友抱著感傷的心情出席,眾人圍繞著謝伊的棺木,沒想到卻聽到相當熟悉的聲音說著「我在哪?讓我出去」、「這裡他X的黑,我是謝伊,我在箱子裡」,還搭配敲木頭的聲音,接著他竟然唱道「哈囉,我只是打電話來告別」。此時大家已遺忘哀傷並笑出聲,場面頓時變得溫馨。

"Let me out!"



Shay Bradley recorded himself demanding to be let out of his coffin before he died and the sound was played at the graveside, much to the amusement of many mourners.



Read more here: https://t.co/3u2OXorLJI pic.twitter.com/fSjgqdcISm