鋼鐵關稅升至50％、制裁土國3部長　川普嗆停1000億美元貿易協議

▲美國總統川普宣布對土耳其實施制裁。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)14日要求土耳其停止對敘利亞的軍事侵略,同時他也實施新制裁,將把對土國的鋼鐵關稅提高至50%。美國財政部聲明則指出,已對3名高級土國政府官員採取行動。

綜合《路透社》、《英國廣播公司》報導,川普宣布從敘利亞、土國邊界撤軍後,土國緊接著出兵敘國北部,美方長期盟友庫德族等同遭到背棄。眼見情勢越來越失控,川普14日則要求土國停止在敘國的軍事行為,並實施新制裁。

美國副總統潘斯(Mike Pence)表示,川普14日已與土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdoğan)通話,態度堅定,同意立即停火。另外,潘斯也會盡快前往該地區,試圖調解危機。

潘斯告訴記者,美方不會再容忍土國的軍事侵略,「我們呼籲土耳其停止暴力,回到談判桌。」而隨著美國國會議員開始實施制裁,川普也發布一項行政命令,授權對現任及前任土國政府官員展開制裁,這些人參與土國在敘國北部的軍事行動。

Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME