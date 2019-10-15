鋼鐵關稅升至50％、制裁土國3部長　川普嗆停1000億美元貿易協議

▲美國總統川普宣布對土耳其實施制裁。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）14日要求土耳其停止對敘利亞的軍事侵略，同時他也實施新制裁，將把對土國的鋼鐵關稅提高至50％。美國財政部聲明則指出，已對3名高級土國政府官員採取行動。

綜合《路透社》、《英國廣播公司》報導，川普宣布從敘利亞、土國邊界撤軍後，土國緊接著出兵敘國北部，美方長期盟友庫德族等同遭到背棄。眼見情勢越來越失控，川普14日則要求土國停止在敘國的軍事行為，並實施新制裁。

美國副總統潘斯（Mike Pence）表示，川普14日已與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）通話，態度堅定，同意立即停火。另外，潘斯也會盡快前往該地區，試圖調解危機。

潘斯告訴記者，美方不會再容忍土國的軍事侵略，「我們呼籲土耳其停止暴力，回到談判桌。」而隨著美國國會議員開始實施制裁，川普也發布一項行政命令，授權對現任及前任土國政府官員展開制裁，這些人參與土國在敘國北部的軍事行動。

Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2019

川普透過聲明表示，針對土國進口鋼鐵，他已把關稅提高到50％，同時也會立刻停止他聲稱價值1000億美元的貿易協議談判，「不幸的是，土耳其似乎沒有節制其入侵造成的人道影響。」 財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）說，美國已對土國國防部長、內政部長與能源部長實施制裁，這3個單位也會受到影響。

川普表示，行政命令將使得美方制裁可能侵犯人權的現任或前任土國官員，方法像是凍結財產，以及禁止進入美國。他近來面對共和黨、民主黨強烈抨擊，被指責背棄曾一同打擊伊斯蘭國（IS）的庫德族。

參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）曾幫川普說話，如今他則表示不滿。他認為，現在放棄戰鬥並從敘國撤軍，將會促使極端組織復甦，也摧毀美方一直以來的努力。