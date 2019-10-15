澡堂自拍！女孩上傳浴衣網美照「2裸女無辜成背景」走光了…全網瘋傳

▲女孩上傳自己的浴衣照，不料有2名女客人無辜入鏡，導致裸體被看光。（圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名年輕女孩近日在當地洗浴中心的女浴室自拍，並且把穿著浴衣的網美照PO至微博分享，不料有眼尖網友發現，照片當中竟然出現了2位沒有穿衣服的女客人，瞬間引起熱議。有人向女孩表示，怎麼能夠把帶有別人裸體的照片傳到網路上？沒想到對方回應，「還好（照片）不太清楚，要不然就是罪過了。」執意不刪除照片。

綜合陸媒報導，遼寧省大連市一名年輕女孩上（9）月底在自己的微博「@暖傷記憶_dyw」分享一張自拍照，定位顯示，拍攝地點位於中山區民主廣場附近一家洗浴中心。洗浴中心包含澡堂、泳池、按摩池、遊樂場等一系列設施和服務，當時女孩在澡堂沐浴完後穿上浴衣，想讓大家看見她出浴模樣，便隨手拍下照片並上傳。

原本只是單純曬照的舉動，卻被眼尖網友發現，照片出現了2位沒有穿衣服的女客人。從圖片可見，透過鏡子的反射，2名站在原PO身後、沒有穿衣服的女子無辜成為了背景，雖然看不清楚她們的臉部，但走光的全裸模樣清晰可見。不少網友看見後瘋狂轉傳，也有人質問女孩，「在浴室裡怎麼可以隨便拍攝，還把帶有別人裸體照片傳到網路上？」更有人認為此舉不妥，希望女孩刪除。

▼女孩關閉了個人微博。（圖／翻攝自微博）

但原PO絲毫不認為自己有錯，還統一回覆大家，「你們的眼神真的很優秀，你們不說，我到現在都沒看出來」、「已經很小心了，怕拍到別人，還好（照片）不太清楚，要不然就是罪過了」。據悉，時間已經過去半個多月，這張照片仍舊存在，不過似乎是無法承受持續湧進的譴責留言，女孩稍早關上了「@暖傷記憶_dyw」微博。

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