　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／中國工行宣布未來5年　新增投入長三角區域2兆元融資

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中國工商銀行（圖／記者張一中攝）

▲中國工商銀行（圖／記者張一中攝）

《北京》中國工行宣布未來5年 新增投入長三角區域2兆元融資

中國工商銀行近日宣布，計劃未來5年在長三角區域新增投入2兆元（人民幣，下同）融資，為長三角一體化高品質發展提供全方位支持。目前，工商銀行為長三角區域1.4億個人客戶、220萬企業客戶提供全方位金融服務，其中，在長三角區域投放的各項貸款餘額超過3.3兆元，累計投資區域內地方政府債券6357億元，均位居市場第一。（中新社）

《海南》瓊海超額完成省定任務重點對象　危改入住率達101.3%

2019年瓊海市農村危房改造省定任務為309戶，其中建檔立卡貧困戶234戶。瓊海市4類重點對象危房改造共開工425戶，開工率為137.5%，其中竣工366戶，入住313戶，入住率為101.3%。瓊海市扶貧辦指出，目前該市4類重點對象危房改造共開工425戶，其中313戶已入住。（新華網）

《陝西》前9月陝西實際利用外資同比增長93.4%

陝西省商務廳指出，1月至9月，陝西新設外商投資企業194家，合約利用外資26.85億美元，實際利用外資66.61億美元，同比增長93.4%，其中外商直接投資36.5億美元，同比增長5.97%。（新華網）

《上海》上海明年上半年全面推廣「互聯網+護理」

明年上半年，「互聯網+護理」將在上海所有區全面推廣，通過完善政策創新舉措，形成「醫院-社區-家庭」護理聯動機制。上海市副市長宗明表示，各社區衛生服務中心要充分依托互聯網技術與手段，轉變社區衛生服務傳統模式，形成更「輕盈、靈活、多樣」的服務模式，提升服務的可及性、便捷度和針對性。（中新社）

▼上海市。（圖／CFP）

▲▼上海。（圖／CFP）

《天津》打通新區知識產權服務「最後一公里」

中國（濱海新區）知識產權保護中心12日正式揭牌，當中建有受理大廳、自助服務區、調解室、審理庭、機房、會議室、多功能廳等功能區，主要面向高端裝備製造和生物醫藥產業開展知識產權快速協同保護工作。（新華網）

《江蘇》江蘇多舉措扶持小農戶發展　至2022年每年培訓12萬人

江蘇省委辦公廳、省政府辦公廳近日頒布關於促進小農戶和現代農業發展有機銜接的若干措施，提出四個方面11條措施，促進傳統小農戶向現代小農戶轉變，實現小農戶與現代農業發展有機銜接，加快推進農業農村現代化。（新華網）

《山東》山東將投資逾千億元加快重點水利工程建設

為補齊水利基礎設施短板、加快重點水利工程建設，山東省人民政府近日印發《山東省重點水利工程建設實施方案》，提出全省重點水利工程初步匡算總投資1323.38億元（人民幣），其中2020年實施工程項目總投資583.25億元，並在明年主汛期前修復完成946處水毀工程。（中新社）

《廣東》「一帶一路」沿線367家企業參展第126屆廣交會

第126屆廣交會將於15日在廣州琶洲展館開幕。廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵14日介紹，「一帶一路」沿線企業是本屆廣交會進口展最大的參展群體，共有21個沿線國家和地區的367家企業參展，約佔進口展參展企業總數六成。（中新社）

▼廣東省廣州市。（圖／CFP）

▲▼廣東省廣州市。（圖／CFP）

ET快訊
foodpanda重申外送員「承攬非僱傭」：已給死亡撫卹金
高唱《我現在要出征》！韓國瑜宣布從南方出發　重建台灣光榮
快訊／確定放韓假了！高雄市長韓國瑜宣布請假3個月拚總統大選
連千毅賠慘了！精品鑑定出爐　香奈兒、勞力士16品項攏係假
雪莉「病情加重」內幕曝！餐廳遭偷拍…嚇到躲桌底下全身縮起
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

邊寫作業邊看卡通…心急媽順手往「後腦杓一巴」　8歲女兒頭暈狂嘔當晚身亡

獨生女10年前意外喪命…60歲媽想拼孩子「做試管」喜獲雙胞胎！網卻怒了

影／吃火鍋撈出「女性護墊」…女客氣炸求償3千萬！結局「免賠」網戰翻了

空腹吃芒果長出「6cm胃結石」痛爆　她動手術竟切不碎…醫神招解救：喝可樂！

影／搭飛機脫鞋…空服員提醒穿上　他秒撂「晶晶體」開噴：你在make problem！網戰翻

影／21歲女大生「熬夜上網」爆瘦+肚痛…醫檢查見「腹腔腫瘤」嘆：癌末了

吃飯拿不穩湯匙！5歲童狂手抖…醫檢查愣了：腦內長出「一團頭髮+牙齒」

影／驚悚瞬間曝光！25歲女路過商場「慘遭3m鐵架重砸」…1秒慘死路人面前

好心送人妻回家！他竟從「4F重摔2F吐血昏迷」骨頭斷了…友人嚇：老公在家

帶身高155女友回家！媽一看狂反對「太矮了」…他聽原因秒心累：我也才169

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

新竹東門市場3F隱藏版貓中途　20多隻超萌主子等待愛牠的家

降臨賜福！白沙屯媽祖突襲醫院 院長大廳跪拜...民眾感動求平安

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

下辯論戰帖！蔡打槍「急什麼」韓競辦：不知道總統在躲什麼？

士林Uber Eats送餐員被轎車追撞　前後汽車夾擊...急救仍宣告不治

「不認為發生摩擦，內地沒有責任」　胡錫進：但香港要有點承受力

澡堂自拍！女孩上傳浴衣網美照「2裸女無辜成背景」走光了…全網瘋傳

影／直播自己酒駕叫警快來　自毀系直播主：舉報走一波兄弟

王思聰吃「天價日料」爆怒PO文：最近一兩年最難吃…這家餐廳卻火了！

傷口達4cm…19歲學生「割傷港警右頸」涉意圖謀殺　家中還搜出遺書

6月至今「拘捕2582人」　港警提5大數據：230人涉及暴動

《施政報告》重點是「土地房屋」！林鄭月娥：新增附編補充政策

華聞快遞／中國工行宣布未來5年　新增投入長三角區域2兆元融資

13萬人集氣聲援「香港人權法案」　港府表遺憾：外國議會不應干預

騰訊重新轉播NBA　陸外交部：體育交流「增進中美友好」

韓國瑜「放韓假」！綠黨議員列舉荒唐事蹟批「5恥市長」　韓粉痛譙：不要臉

台灣極力防北韓WMD擴散　打擊洗錢國際組織：凍結或扣押資產達1.2億

操場緊鄰70米深谷…斥資4千萬做防護！「崩崖上的小學」2年後樣貌曝

打破22年世界紀錄！8歲男童靠一支魚竿釣起「314公斤怪獸級」虎鯊

庫德族女政客「衣衫凌亂」死礫石堆上　武裝男子圍繞…彈孔佈滿休旅車

打造在地供應鏈　安能亞太盼早公布「離岸風電第三階段開發計畫」

高鐵搶攻秋遊商機　線上旅展「網美打卡景點」今登場

騎到一半哀鳳噴出！失主狂奔尋物　見「熊貓犧牲」感動翻...鞠躬道謝

台南市售飲冰品抽驗結果出爐　1成不合格

雪莉留給IU「最後告白」！　8年閨蜜同框《德魯納酒店》成她遺作…幸福合照看哭了

大陸熱門新聞

20歲逆子砍死母…媽媽剛煎荷包蛋給他吃

15歲港女成裸屍　最後身影曝「畫面定格」

香港15歲女生變浮屍！警方稱生前「赤腳走向海」

鄱陽湖大枯水　千年遺跡落星墩重見陽光

陸方連續出招！邱垂正：介入台灣大選首部曲

男友提議殉情！見女友溺斃他逃跑…

他排出2.9公尺活蟲　醫揭關鍵原因

住月子中心　10天後寶寶「6次腰椎穿刺」

7歲男突易怒多動　禍首竟是樂器

女大生酒醉！閨蜜扶起給2男Ｏ…隔日竟溺斃亡

女高中生健檢　醫看報告「深夜衝她家」

2歲男童小便爆痛　竟是GG暴嵌「乳白玉米粒」

首次發現遙控炸彈！港警：戰術與恐攻雷同

垃圾沒倒！教務主任逼學生吃下肚

更多熱門

相關新聞

上半年福建省網路零售額同比增長24.5%

近年來福建省電子商務飛速發展，2016年全省網路零售額約2100億元（人民幣，下同）；到2018年，全省網路零售額達到3616億元，兩年時間增長了72%。目前福建省網路零售額佔大陸全國網路零售總額的4.16%，排名大陸全國第6。（福建日報）

前三季度中美雙邊外貿總值2.75萬億元人民幣

前9月洋浦港口吞吐量同比增長22%

大興國際機場600萬平方公尺將全部5G覆蓋

房地產經紀機構違規3次　將被禁止房源「上網」

關鍵字：

華聞快遞

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

雪莉一死…酸民秒變臉！「壓垮她最後一根稻草曝光」

雪莉淚謝太妍：永遠的好姊姊！

雪莉遺體被運出！生前手寫信曝光

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

IU「2摯友鐘鉉、雪莉輕生」網塞爆IG

雪莉遺體送到靈堂！曝「喪禮舉行方式」

獨／反骨成員爆退團！孫生嗆她「單飛」早露餡

國慶大會照片瘋傳　黃暐瀚：空蕩蕩是真的

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

雪莉輕生前一天最後身影曝光！

連千毅「假貨風暴」鑑定結果出爐

20歲逆子砍死母…媽媽剛煎荷包蛋給他吃

深夜載高冷正妹進山中！運將手抖接錢：不對勁

雪莉亡..宋茜沒發文遭罵「冷血怪！」

IU 7年前為雪莉寫歌！噩耗後衝上音源榜…藝人集體哀悼

更多

最夯影音

更多
雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！

雪莉「上吊輕生」得年25歲　生前患嚴重憂鬱症！
台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

袁弘立目標「顛覆怕妻形象」秒慫ＸＤ　超寵張歆藝「千錯萬錯都不是老婆的錯」

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面