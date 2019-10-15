華聞快遞／中國工行宣布未來5年　新增投入長三角區域2兆元融資

▲中國工商銀行（圖／記者張一中攝）

《北京》中國工行宣布未來5年 新增投入長三角區域2兆元融資

中國工商銀行近日宣布，計劃未來5年在長三角區域新增投入2兆元（人民幣，下同）融資，為長三角一體化高品質發展提供全方位支持。目前，工商銀行為長三角區域1.4億個人客戶、220萬企業客戶提供全方位金融服務，其中，在長三角區域投放的各項貸款餘額超過3.3兆元，累計投資區域內地方政府債券6357億元，均位居市場第一。（中新社）

《海南》瓊海超額完成省定任務重點對象 危改入住率達101.3%

2019年瓊海市農村危房改造省定任務為309戶，其中建檔立卡貧困戶234戶。瓊海市4類重點對象危房改造共開工425戶，開工率為137.5%，其中竣工366戶，入住313戶，入住率為101.3%。瓊海市扶貧辦指出，目前該市4類重點對象危房改造共開工425戶，其中313戶已入住。（新華網）

《陝西》前9月陝西實際利用外資同比增長93.4%

陝西省商務廳指出，1月至9月，陝西新設外商投資企業194家，合約利用外資26.85億美元，實際利用外資66.61億美元，同比增長93.4%，其中外商直接投資36.5億美元，同比增長5.97%。（新華網）

《上海》上海明年上半年全面推廣「互聯網+護理」

明年上半年，「互聯網+護理」將在上海所有區全面推廣，通過完善政策創新舉措，形成「醫院-社區-家庭」護理聯動機制。上海市副市長宗明表示，各社區衛生服務中心要充分依托互聯網技術與手段，轉變社區衛生服務傳統模式，形成更「輕盈、靈活、多樣」的服務模式，提升服務的可及性、便捷度和針對性。（中新社）

▼上海市。（圖／CFP）

《天津》打通新區知識產權服務「最後一公里」

中國（濱海新區）知識產權保護中心12日正式揭牌，當中建有受理大廳、自助服務區、調解室、審理庭、機房、會議室、多功能廳等功能區，主要面向高端裝備製造和生物醫藥產業開展知識產權快速協同保護工作。（新華網）

《江蘇》江蘇多舉措扶持小農戶發展 至2022年每年培訓12萬人

江蘇省委辦公廳、省政府辦公廳近日頒布關於促進小農戶和現代農業發展有機銜接的若干措施，提出四個方面11條措施，促進傳統小農戶向現代小農戶轉變，實現小農戶與現代農業發展有機銜接，加快推進農業農村現代化。（新華網）

《山東》山東將投資逾千億元加快重點水利工程建設

為補齊水利基礎設施短板、加快重點水利工程建設，山東省人民政府近日印發《山東省重點水利工程建設實施方案》，提出全省重點水利工程初步匡算總投資1323.38億元（人民幣），其中2020年實施工程項目總投資583.25億元，並在明年主汛期前修復完成946處水毀工程。（中新社）

《廣東》「一帶一路」沿線367家企業參展第126屆廣交會

第126屆廣交會將於15日在廣州琶洲展館開幕。廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵14日介紹，「一帶一路」沿線企業是本屆廣交會進口展最大的參展群體，共有21個沿線國家和地區的367家企業參展，約佔進口展參展企業總數六成。（中新社）

▼廣東省廣州市。（圖／CFP）