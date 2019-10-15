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影／陪「2月大妹妹」睡覺！6歲姐一翻身當場重壓0察覺…鼻子滲血臉發青窒息了

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▲▼孩午睡驚醒「尖叫爬出嬰兒床」　家長一看監視器發毛！神父急勸：快搬家（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲2個月大的女嬰熟睡中遭到6歲姐姐重壓，差點窒息斃命。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱世凱／綜合報導

不少爸媽都習慣讓孩子們睡在一塊，自己則趁著孩子休息時間忙其他的事。大陸一名媽媽也不例外，卻差點造成悲劇發生，她表示，當時她把2個月大的小女兒和6歲的大女兒留在房間裡睡覺，沒想到等她再進去時就發現，小女兒被大女兒壓在身下，呼吸變得又淺又慢。醫生檢查後發現，女嬰鼻子存在血跡、面色發紫，呈現窒息狀態，再晚一點恐怕就挽不回性命。

▼醫師表示，女嬰當時已經臉色發青呈現窒息狀態。（圖／免費圖庫PAKUTASO）

▲嬰兒。（圖／免費圖庫PAKUTASO）

據《看看新聞》報導，廣東省中山市博愛醫院兒科近日接診一名2個月大女嬰，醫師徐康表示，當時女嬰的反應較為遲鈍，呼吸則是比較淺慢，叫她幾乎沒有反應，鼻子還有一些血跡存在，面色紫青呈現窒息狀態，幸好經過呼吸器輔助通氣、加強氣管管理等治療，這名女嬰的情況才有所好轉。

女嬰媽媽難過地表示，她當時將小女兒和6歲的大女兒留在房間裡睡覺，殊不知等她再進去時，就看見小女兒被熟睡的大女兒壓在了身下。醫師指出，「大人的缺氧時間可能要持續4至6分鐘才會有明顯的生命危險，小孩子90秒恐怕就會有影響，所以她（女嬰）的這種危險性會更厲害一些。」

▼嬰兒窒息案例中，最常見的就是被棉被悶住。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼嬰兒窒息案例中，最常見的就是被棉被悶住。（圖／翻攝自看看新聞）

幸虧發現及時，在醫護人員細心照看下，女嬰9天後出院了，但會不會留下後遺症還需要持續觀察。其他醫師指出，「其實我們收治不少因為意外而受到傷害的孩童，比如機械性窒息的小朋友，包括嗆奶、棉被壓住，還有被兄弟姐妹壓到，甚至是被熟睡的醉酒爸爸壓住，這些意外都出現過。」醫生提醒，與嬰兒同睡時，最好大人小孩「同房不同床」，才可避免憾事發生。

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