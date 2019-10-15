男大生送不起「iPhone 11」女友分手了　她姐妺回擊：生日花點錢很難嗎？

▲iPhone 11（左）最便宜的64GB款要價2萬4900元；iPhone 11 Pro則是3萬5900元起。（圖／記者邱倢芯攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男大生分享因女友暗示生日禮物要「iPhone 11」，但他實在沒那麼多錢買，就想到一個驚喜，把5000元現金和一盒金莎放進iPhone 11的盒子，沒想到對方超生氣，後來兩人分手了。但女方朋友認為，男方有錯在先竟還提分手，「啊她生日，你就花點錢很難？也沒逼你，是你自己先答應的喔…還敢上來讓大家罵女方公主啊？不敢貼整段對話喔」，結果反遭其他網友酸「提油救火」。

當事人1日先在「Dcard」社交平台發文說，女友生日快到了，她之前一直說她手機有點舊了、好想要最新的iPhone之類的話；他稍微查了一下，價格實在是有點吃不消，「雖然我本身有在打工，但我需要拿那些錢來繳我的學費還有餐費，真的沒有多餘的錢可以買那麼貴的東西。」

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原PO表示，有明確和女友說知道她想要什麼，「只是我實在負擔不起這筆費用」，因此想問大家怎麼辦，「吃土也要買給她？」

當事人10日又發文指出，決定在女友生日當天帶她去吃好料，再給她5000元貼補金，讓她去買她想要的手機，「當時想說直接給5000實在沒什麼驚喜，我還特地去跟一個有買i11的朋友借手機外盒，裡面放了一盒金莎，最下面放了5000台幣」，想說雖沒辦法送女友想要的手機，「至少能看出我給妳的滿滿心意。」

▼iPhone 11 64GB售價2萬4900元，128GB要價2萬6900元，256GB要價3萬400元。（圖／翻攝蘋果官網）

「我想我會永遠記得妳收到打開禮物的那刻，臉上的興奮轉為失望，最後生氣地不發一語，直到我送妳回家，妳都沒再跟我講到一句話。」原PO說，當晚馬上LINE對方希望不要生氣，打給對方也沒接，「隔了兩個小時，妳才回覆我，妳知道我當時多麼焦急與不安的嗎？」

原PO表示，拚命解釋，「但妳卻無法接受，總是覺得我很沒用，妳什麼要求，前男友都能滿足妳，我卻不能。雖然心裡早有準備會走到這一步，但真的到來的時候，心裡還是非常難受。」

「一直想著這幾年來我們的點點滴滴，居然在妳生日這天劃下句點。」原PO說，「雖然妳可能封鎖我了，但我還是沒辦法封鎖妳。不捨，但還是要接受，最後祝福妳能找的一個更愛妳的男友。」

結果隔了一天，女方的女性朋友也在「Dcard」發文，「女方沒帳號也不看迪卡啦，如果不是我看到這篇，我跟妳前女友還真不知道你上來迪卡帶風向公審，只能說你真的很會喔。」

▼男方PO出送禮前和女方的對話截圖。（圖／翻攝Dcard）

「給女方看了這篇文章了，真的快被氣死」，女方朋友說，首先，女方從沒主動要你送手機，說要送的是你，「當初她只是說『想要』唉鳳11而已，你就跟她說你會買給她。因為你自己先承諾會買給她，她才會在快生日的時候再提醒你欸，怎麼你在文章隻字未提呢？」

女方朋友認為，「你說女方收到禮物後從開心轉為不開心？？請問誰會在以為自己拿到唉鳳，結果裡面只有5000跟巧克力時還會開心的？打開是這結果還要笑臉迎人是嗎？自己的承諾做不到，還上來討拍是在哈囉？」

女方朋友表示，「你生日時，女方可是花了一整天時間在想怎麼做好吃的給你，啊她生日，你就花點錢很難？也沒逼你，是你自己先答應的喔。自己做不到還主動提分手欸，呵呵。還有說女方一直提前男友？那我就問你，有沒有拿其他人的女友來跟她比較啦。」

女方朋友說，女方這次生氣的點根本不是男方送不起i11好嗎，她生氣男方沒遵守承諾，「很難懂？原本應該要拿到i11變5000，失落小生氣都不行？當然後面可能有點小失控，說了一些氣話，男方就直接提分手欸，有錯在先還敢提分手？」

▼男方PO出送禮後和女方的對話截圖。（圖／翻攝Dcard）

女方朋友指出，「女方一開始也說了，如果做不到就不要答應啊，你又知道你下場會很慘了？還敢上來讓大家罵女方公主啊，不敢貼整段對話喔？」她說，「只截圖自己有利的部分很會，怎麼不把所有的對話都放上來？我只能說好險我朋友跟你分了啦，反正我朋友也封鎖你了，她也不缺你。」

對此，有女網友看不下去留言，「提油救火，同為女生，看到這種收人家破萬禮物還理所當然的，就覺得女生臉都被妳們丟光了…不要說我窮酸啦，我跟我老公薪水都不低，名下都各有車有房，我從交往到現在結婚6年來，沒收過任何破5000的生日禮物，他敢買，我就罵爆他，生日而已是多偉大？」

也有人說，「妳說一隻哀鳳真的沒有很貴，那是妳們覺得，但事實上男方要生活、吃飯、唸書就是負擔不起啊，不是妳們覺得貴不貴的問題。他後來也誠心說要存錢買給妳朋友…所以手機比愛妳朋友的那顆心重要嗎，會不會太物質？那要男友做什麼？」

一名網友則緩頰，「慘了這下 ...好像回不去了，是不是可以兩方解開一下感受坦承跟理解...能在一起一段真的是緣分，希望大家都能好好珍惜，願你們能夠幸福快樂。大家留言就不要帶一種仇視，拜託，雖然我不是當事人。」根據蘋果官網資訊，iPhone 11 64GB售價2萬4900元，128GB要價2萬6900元，256GB要價3萬400元。

以下為男女方LINE對話全文：

男：

寶寶，妳在生氣嗎......？

（撥出電話無應答）

女：

對啊，我在生氣。你明明知道我沒有錢，你給我5000我是要怎麼買唉鳳？而且今天是你先答應要送我的，如果你沒錢你可不可先講啊，還是你覺得答應過的是（事）有沒有做到都沒關係？那我也要把以前跟你的所有約定都收回，這樣好不好啊？

男：

對不起，應該先跟妳講，讓妳失望。

女：

所以我的生日禮物就是那5000？你明明知道我期待很久。

男：

等我存夠錢一定幫妳買好不好，不要生氣嘛。

女：

我已經跟OO還有XX講，我生日時你會送我i11。那明天他們看到我還是拿舊手機，他們會怎麼想？

男：

（鞠躬道歉貼圖）

女：

你知道我前男友只要我一句話，隔天他就買給我了欸，我在你心裡只值5000是嗎？

男：

我已經說了，我不是不送妳，是我現在真的沒錢沒辦法送，妳也知道我賺的那些的要拿來繳學費。

女：

所以呢？你自己答應過我的，現在怎麼變成是我在為難你了？只是一隻（支）手機而已，又不是多貴的東西。

男：

寶寶，我沒在怪妳啊......妳就等我存夠錢我就買給妳了，如果妳真的不能接受，那我們分手好了，我想我們不適合。

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▼蘋果推出最新iPhone 11（左）、iPhone 11 Pro。（圖／記者邱倢芯攝）

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