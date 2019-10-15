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影／5歲兒發燒！護士打一針當晚「心跳驟停」亡…媽痛哭：根本拿錯藥　院方承認了

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▲▼朱姓男童因為護士的疏忽，最終不幸喪命。（圖／翻攝自新京報動新聞）

▲朱姓男童因為護士的疏忽，最終不幸喪命。（圖／翻攝自新京報）

記者朱世凱／綜合報導

江蘇省宜興市人民醫院近日傳出一起奪命的醫療事故，一名朱姓男童因為「病毒性腦炎」入院，不料當班護士按照醫生囑咐為他注入「甘露醇」（Mannitol）時，誤打成了「甲硝唑」（Metronidazole），導致男童病情加重，被診斷為「急性壞死性腦病」（ANEC），當晚搶救無效身亡。媽媽痛哭地說，根本是注射錯藥了。宜興市人民醫院最終承認事件，目前已對2名當班護士作出辭退的決定。

▼媽媽發現，兒子注射的藥物分明跟藥單上寫的不同。（圖／翻攝自新京報）

▲▼朱姓男童因為護士的疏忽，最終不幸喪命。（圖／翻攝自新京報動新聞）

綜合陸媒報導，事發在上（9）月8日，男童朱宸熠因為發高燒入院治療，隨後被診斷為「病毒性腦炎（精神型）」，經治療後未見好轉。院方表示，朱男「仍有高熱，胃納（消化吸收能力，appetite）較差，臨床未癒。」但男童媽媽卻著急表示，兒子在醫院治療期間是被注射錯誤藥物，才會導致身體強烈不適。

從住院診療記錄顯示，醫生原本計劃為男童打針注射75毫升的「20%甘露醇注射液」，不過護士卻注射成100毫升的「甲硝唑氯化鈉注射液」。男童媽媽見狀要求醫生為兒子拍CT（電腦斷層攝影）檢查，但醫生看過檢查結果後只說「未存在異常」。朱男隨後被轉送到蘇州大學附屬兒童醫院，結果在轉院途中心臟驟停，當晚搶救後被診斷為「急性壞死性腦病」不幸身亡。

▼男童生前的影像成了媽媽無比懷念的回憶。（圖／翻攝自新京報）

▲▼朱姓男童因為護士的疏忽，最終不幸喪命。（圖／翻攝自新京報動新聞）

家屬強調要為兒子討回公道，與院方協調未果後，當地衛生健康委員會13日介入調查。經過初步調查，確認當班護士違反操作規範，誤輸「甲硝唑」，宜興市人民醫院也已對2名當班護士作出辭退的決定。但仍有許多網友不滿院方作法粗糙膚淺，「難道辭職就能挽回小小生命嗎？」目前，醫院已與家屬就善後事宜協商完畢並達成一致，院方也暫時不對此事多做回應。

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